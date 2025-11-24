Stökigt när M satte sin regionlista – han petades rejält

Norra listan:
1. Malin Sjölander, Västervik
2. Emil Jörgensen, Oskarshamn
3. Robin Hanzl, Oskarshamn
4. Magnus Hultman, Hultsfred
5. Niklas Gustafsson, Vimmerby
6. Johan Svensson, Hultsfred
7. Maria Nordensten, Västervik
8. Lennart Hellström, Oskarshamn
9. Matilda Bladås, Högsby
10. Marcus Lindqvist, Oskarshamn
11. Diana Axelsson, Mönsterås
12. Claes Thunberg, Oskarshamn
13. Björn Kuhlmann, Mönsterås
Södra listan:
1. Pär-Gustav Johansson, Kalmar
2. Emma Lilliehorn, Kalmar
3. Mats Sköld, Borgholm
4. Daniel Lindvall, Nybro
5. Charlotte Carlgren, Kalmar
6. Eila Medin, Emmaboda
7. Sven Sparavec, Kalmar
8. Carl Dahlin, Mörbylånga
9. Lena Mattsson, Kalmar
10. Roland Carlsson, Borgholm
11. Ellinor Troli, Kalmar
12. Sanna Khadem, Kalmar
13. Daniel Lindqvist Krejic, Kalmar
14. Kajsa Hedin, Kalmar
15. Monica Ljungdahl, Nybro
16. Nils Ahlberg, Kalmar
17. Måns Linge, Kalmar
18. Ole Torffvit, Kalmar
19. Görel Marne, Kalmar
20. Laila Gustafsson, Emmaboda
21. Barbro Andersson, Kalmar
22. Lotta Lejon Stenberg, Emmaboda
23. Lenamarie Wikström, Borgholm
24. Magnus Jernetz Gustavsson, Kalmar
25. Carl Malgerud, Borgholm