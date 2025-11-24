Stökigt när M satte sin regionlista – han petades rejält

Malin Sjölander blir Moderaternas kandidat till regionstyrelsens ordförande ändå i valet 2026. Detta efter en dramatisk nomineringsstämma i helgen. Foto: Tess Hartikka

Carl Dahlin var föreslagen som etta på regionlistan för Moderaterna och var också nomineringskommitténs regionstyrelseordförande. Men så blev det inte alls när partiet höll nomineringsstämma i helgen.

Tidigare i höstas stod det klart att Pär-Gustav Johansson skulle petas som regionråd och att Malin Sjölander skulle ersättas av Carl Dahlin som Moderaternas kandidat till regionstyrelseordförande.

Allt sedan dess har det varit smått kaotiskt i Moderaterna. I lördags var det dags för partiets nomineringsstämma och den hölls på Munken i Mönsterås.

Det blev inte riktigt som nomineringskommittén hade tänkt. Efter flera yrkanden om att Pär-Gustav Johansson skulle bli etta på den södra listan i stället för Carl Dahlin blev det votering.

En omröstning som slutade 45-43 i Pär-Gustav Johanssons favör, enligt Barometern, som rapporterade om dramatiken redan i helgen. Pär-Gustav Johansson yrkade sedan på att Carl Dahlin skulle petas från de kommande platserna också. När det gällde tredjeplatsen på listan blev det lottning mellan Carl Dahlin och Mats Sköld. Då hade Carl Dahlin, enligt Barometern, själv lämnat salen och kunde inte rösta på sig själv.

Till sist hamnade Dahlin på plats åtta, vilket var samma plats som nomineringskommittén föreslagit att Pär-Gustav Johansson skulle stå på inför stämman.

"Oerhört hedrad"

Valberedningens förslag var att Carl Dahlin skulle vara kandidat till posten som regionstyrelsens ordförande, men där blev det en votering som Malin Sjölander vann med rätt klara siffror. Sjölander blev rätt ohotad etta på den norra listan.

– Jag känner mig oerhört hedrad och ödmjuk inför att ha fått fortsatt förtroende av våra moderata medlemmar att få representera vårt parti i regionen. Efter lördagens nomineringsstämma kan vi nu presentera ett starkt lag med många olika kompetenser och förmågor med en bredd som innefattar såväl sjukvård, som skola och näringsliv. Nu är det dags att sätta fullt fokus på valrörelsen och att ta över regionen efter valet 2026, säger Malin Sjölander (M) i ett pressmeddelande.

Pär-Gustav Johansson kommenterar placeringen så här:

– Jag är väldigt glad att Moderaternas nomineringsstämma har valt ett starkt lag som tillsamman nu kan gå in valrörelsen med goda förutsättningar att ta över styret i Region Kalmar län och jag är såklart extra glad och också hedrad över att i detta lagbygge ha fått förtroendet att toppa den södra regionlistan, säger han.