Kommunalrådet om miljonutköpen: "Det är mycket pengar"

Under 2023, 2024 och 2025 har kommunen köpt ut ett drygt 15-tal medarbetare för sammanlagt 3,2 miljoner kronor. Då är den sparkade kommundirektören Carolina Leijonrams fallskärm inte medräknad. – Det är mycket pengar såklart, sedan finns det säkert olika anledningar, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Vår genomgång visar att kommunen gjort ett 15-tal utköp under 2023, 2024 och hittills under 2025. Totalt landar notan för kommunen på närmare 3,2 miljoner kronor.

Räknar man med fallskärmen för den sparkade kommundirektören Carolina Leijonram rör det sig om över åtta miljoner kronor under den här tidsperioden.

– Det är mycket pengar såklart, men det är säkert av olika anledningar. Jag vet inte exakt av vilken anledning utköpen har gjorts och det är olika summor utgår jag från. Det kanske är så att någon eller ett par stycken av de här hade gått att stoppa med bakgrundskontroller, men det är garanterat inte särskilt många av dem. Vår ingång måste alltid vara att vi anställer personer som vi känner oss trygga med och som vi kan jobba länge tillsammans med, men det är människor vi har att göra med och då händer det olika saker, säger Eva Kindstrand Ströberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) kallar det för sjuka summor.

– Det är mycket pengar, men det jag tycker är skrämmande är människosynen. Min ingång är att människan är god från början. Jag är oroad över en människosyn som breder ut sig där man förväntar sig, eller där i alla fall utgångspunkten är, att människan är ond och inte god. Vi har tyvärr hamnat där i samhället.

Vad är kopplingen till detta?

– Ser man till rekryteringarna vi gör så ligger det på 500-600 rekryteringar. Vi utgår från att det är människor med goda avsikter, men här ska vi tydligen tänka tvärtom och att det är någon som ska jävlas med oss och som har onda avsikter. Det gör mig bekymrad.

Bakgrundskontroller ska upp igen

Hur många av dessa utköp, eller enskilda överenskommelser som kommunen själva kallar det, som hade gått att undvika med bakgrundskontroller finns inget svar på.

– Man kan tycka att det är onödigt mycket pengar på utköp och det kan jag ju känna också, med reservation för att jag inte känner till anledningen. Det här handlar om både tjänstepersoner och medarbetare och det finns säkert olika anledningar till varför det har skett.

Frågan om bakgrundskontroller ska snart upp på kommunstyrelsens bord igen.

– Vi pratar ganska mycket om det nu. Vi ska få riktlinjer och en handlingsplan samt risk- och konsekvensanalyser, både för om vi inför det och om vi inte inför det. Vi kommer att få en föredragning om det på tisdag och efter det finns det anledning att återkomma.

"Inte något omvälvande"

Enligt oppositionsrådet har kommunen också saknat en alkohol- och drogpolicy en tid. Något som Kindstrand Ströberg inte känner igen.

– Den vi har är giltig. Den finns och gäller tills en ny är uppdaterad och reviderad. Vi håller på att uppdatera den nu, men den lilla förändringen som görs är inte något som är omvälvande.

Så det är inget bekymmer?

– Nej, det skulle jag inte säga är något problem.