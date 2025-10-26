Svaret om bakgrundskontroller: "Får förlita oss på anställande chef"

Frågorna hade nästan blivit aningen överspelade. Kommunstyrelsen har redan fattat beslut om att införa bakgrundskontroller. – Det är betydligt vanligare att folk har tyngre bagage och då är det bra att vi har bakgrundskontroller, säger oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M).

En stor fråga i Vimmerbypolitiken under hösten har varit den om det ska införas bakgrundskontroller eller inte. Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) var mycket kritisk mot att kommunstyrelsen inte tog beslutet att införa detta redan i somras.

Han kopplade detta till de utköp kommunen fått göra av flera anställda de senaste åren. Vid kommunstyrelsens sammanträde i början av oktober togs beslut om att införa bakgrundskontroller vid kommande anställningar.

Till fullmäktigesammanträdet i september hade Niklas Gustafsson ställt ett flertal frågor till kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S), men dessa fick han inte ställa vid det sammanträdet. I stället lyftes frågorna upp vid fullmäktigemötet nu i oktober.

– Känslan av trygghet ligger hos den enskilde att bedöma. Jag har tillit till att det anställs personer som är lämpliga för tjänsten och bidrar till trygghetskänsla hos våra brukare och elever, svarade Kindstrand Ströberg på frågan om hon kunde känna att alla äldre kan vara trygga.

"Litar på personalen"

Niklas Gustafsson ville också veta hur kommunalrådet såg på att kommunen köpt ut anställda som eventuellt aldrig skulle ha anställts med bakgrundskontroller.

– Varken du eller jag Niklas kan bedöma om personen som anställs är lämplig. Vi får helt enkelt förlita oss på anställande chef. Ibland förekommer det enskilda överenskommelser av olika anledningar. Grundprincipen är att vi litar på våra tjänstepersoners omdöme. Utgångspunkten är att den anställde ska ha bra förutsättningar, villkor och gott omdöme för att således kunna göra ett bra jobb. Det finns ingen dokumentation som är kopplad till eventuell saknad av bakgrundskontroller.

Oppositionsrådet undrade också om kommunalrådet själv skulle lämna ut sitt betalkort, som man får göra inom hemtjänsten om man har hjälp med inköp, till en helt främmande person.

– Är jag i behov av hemtjänst som inkluderar inköp, så litar jag på att personal som använder mitt kort endast gör det till mina inköp.

"Bra att vi tagit beslutet"

På frågan om fler med tvivelaktigt bagage söker sig hit när andra kommuner infört bakgrundskontroller, svarade Kindstrand Ströberg att risken alltid finns.

– Men det är få kommuner i närområdet som gör bakgrundskontroller och risken finns att personer backar på grund av kränkt integritet. Frågorna ställdes innan beslutet togs och nu har vi också en risk- och konsekvensanalys gjord. Den här informationen ville vi ha på plats innan beslutet togs. Våra brukare och elevers trygghet är viktig, men det är också våra sökandes integritet. Det handlar också om att ge människor en andra chans.

Niklas Gustafsson (M) konstaterade också att svaren på frågorna kom sent.

– Det har hunnit gå ett KS till och vi har infört bakgrundskontroller nu. Jag ser inte det här som kritik mot tjänstepersonerna, utan det handlar om att ge dem som jobbar verktygen som behövs. Det är bra att vi tagit beslutet och det blir säkrare vem man anställer. Det är betydligt vanligare nuförtiden att folk har tyngre bagage och vi lever i en tuffare tid. Då är det bra att vi har bakgrundskontroller när personer som inte är lämpliga söker jobb i verksamheten.

