NU VÄLJER KOMMUNEN ATT INFÖRA BAKGRUNDSKONTROLLER

Eva Kindstrand Ströberg (S) är kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun, som nu väljer att införa bakgrundskontroller. Foto: Simon Henriksson

Höstens stora snackis har varit frågan om bakgrundskontroller inför anställningar i Vimmerby kommun. Något beslut togs inte i somras och de tre fackförbunden gick ut hårt tidigare i höstas. Nu införs bakgrundskontroller för kommande anställningar. – Det är utifrån säkerhet för våra elever och brukare samt även medarbetare, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

För snart en månad rapporterade vår tidning om de tre fackförbunden Kommunal, Vision och Sveriges Lärares skrivelse kring bakgrundskontroller inför anställningar i kommunen.

I skrivelsen tog facken upp att Kommunal flera gånger fått till sig från medarbetare på olika arbetsplatser i kommunen – främst inom socialförvaltningen – att de har eller har haft vikarier som inte fått arbeta i annan kommun, där man har bakgrundskontroller, på grund av deras belastningsregister.

"Det kan handla bland annat om att personen har en misshandelsdom, droger, sexmissbruk och så vidare. Detta är skrämmande", skriver facken.

HR-chefen Marie Halldén förklarade i en uppföljande intervju att man såg behov av att börja med bakgrundskontroller, men att frågan låg på politikens bord. I början av sommaren var frågan uppe i kommunstyrelsen, men då valde kommunstyrelsen att inte ta något beslut. I stället återremitterades skrivelsen från säkerhetsavdelningen och HR-avdelningen.

Oppositionsrådet kritisk

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) har varit oerhört kritisk i flera intervjuer med Dagens Vimmerby kring detta den senaste månaden. Vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen tog man beslut om att införa bakgrundskontroller för rekryteringar i kommunen. HR börjar arbeta med detta omgående.

– Vi skickade tillbaka den för att vi inte kände oss säkra på hur man säkerställde integriteten och så vidare. Till materialet på kommunstyrelsen i dag har vi fått riskbedömningar kring vad som händer om man gör bakgrundskontroller och vad som händer om man inte gör det. Med det underlaget tog vi beslut att börja genomföra bakgrundskontroller, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Därför införs det

Att man inför bakgrundskontroller handlar om att säkerställa tryggheten för såväl elever som brukare och medarbetare.

– Men även ur arbetsmiljösynpunkt för våra medarbetare. Med det här underlaget känner vi oss så trygga vi kan göra. Sedan kan vad som helst hända eftersom vi har med människor att göra. Utifrån det här känns det bra och vi känner oss trygga med att vi tog det en vända till.

Vad saknades i somras?

– Det var riktlinjer och handlingsplan. Det vi har tryckt på är den personliga integriteten för de sökande och det fanns med i riskbedömningarna nu. Vi har fått en ny dragning i dag av Peter Helge (räddnings- och säkerhetschef) och fått olika synvinklar på det och det har utökat tryggheten.

Vad blir kostnaden för att införa bakgrundskontroller?

– Vi har ett hum om att det är någonstans mellan 350 000 och 500 000 kronor per rekrytering, men det är inte upphandlat ännu.

Peter Helge säger att man kommer ha ett generellt avtal.

– Det beror sedan på vad man tecknar för avtal med företag som avropar bakgrundskontroller.

Finns tre olika nivåer

Det ska finnas tre olika nivåer för rekryteringar som det handlar om.

– Nivå ett är chefsposter och nyckelpersoner. Nivå två är de allra flesta rekryteringar man gör och är då inom SOC och BUN. Nivå tre kan vara övriga som inte faller inom ramen för de första två och det handlar om olika steg i kontrollerna.

Det här ska stärka kommunens varumärke och visa att man är en "rättvis och kvalitetssäkrad" kommun.

– Syftet är att öka skyddet för de mest utsatta målgrupperna. Bakgrundskontroller kommer användas vid de slutkandidater vi står inför. Då kommer man tillfrågas om det är okej med bakgrundskontroller och då måste man lämna sitt medgivande. Vi går inte vidare om man inte ger sitt medgivande, säger Peter Helge.

Plockas inte bort per automatik

Om man gjort något brottsligt i det förfluta innebär det inte per automatik att man inte kan få jobbet.

– Det är viktigt att betona. Den som söker ett jobb kan berätta att man är orolig för vad som kommer fram. Då har man en chans att berätta under intervjun om att man gjort misstag tidigare i livet. Det skulle kunna gynna en fortsatt rekrytering. Då kan man ha med sig det som en erfarenhet rikare och det kan finnas med i processen på ett bra sätt, säger Peter Helge.

Hur ser de olika nivåerna ut?

– Man kan väl säga att det handlar om grovhet för det brott som begåtts. Ju högre tjänst man söker, desto finare är nätet man ska sikta in sig på. Det är ganska ytligt på andra tjänster och man går inte lika djupt.

Hur mycket mer kommer en rekrytering kosta med bakgrundskontroller jämfört med i dag?

– Det handlar om vad en felrekrytering kostar och det är det man ska väga det mot. Vi säkrar upp det vi kan säkra upp. Runt två miljoner kronor en felrekrytering kosta per fall och den summan ska man ställa mot det här, säger kommundirektören Ola Karlsson.

"Ger ett verktyg till"

Hur många medarbetare som man hade kunnat undvika att köpa ut med bakgrundskontroller kan man fortfarande inte säga.

– Nej, det kan man inte. Man ska också ha med sig i det här att man kan få sin anställning avslutad av många olika anledningar. Det kan handla om att kroppen inte funkar för den tjänsten längre eller att det inte funkar i den arbetsgruppen. Det kan vara massa olika saker. Att införa bakgrundskontroller mottar inte allting och de flesta brott är inte skedda i dag. Det ska man också ha med sig, säger Kindstrand Ströberg.

– Det här ger ett verktyg till i verktygslådan att jobba förebyggande, säger Helge.

Hur ser ni på att den här frågan blivit så uppmärksammad?

– Det finns en olycklighet och risk i att man tänker att det kring alla uppsagda eller enskilda överenskommelser finns oegentligheter bakom. Så är det inte. Det finns många anledningar till att en tjänst avslutas och vi vet inte och ska inte veta. Det är personliga omständigheter och det har varit tråkigt i debatten som varit, säger Lars Johansson (V).

Att folk tolkat det så?

– Det vet jag inte, men bara att risken finns att man tolkar det så.

Kommunalrådet hoppas inte att bakgrundskontrollerna ska skrämma bort folk från att söka jobb i kommunen.

– Vi ser gärna att söktrycket på de rekryteringar vi har ute blir minst lika stort som nu, jättegärna större. Man ska alltid känna att man kan söka och det här är alltid ett medgivande som krävs.

Kommunstyrelsen var helt enig kring att införa bakgrundskontroller. En ny alkohol- och drogpolicy, med vissa redaktionella ändringar, antogs också och går vidare till kommunfullmäktige.