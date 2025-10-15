M och KD:s budgetkritik: "Inte fest med ljummet kranvatten"

I början av veckan presenterade majoriteten sin budget inför valåret. Men är det en budget? Inte enligt M och KD som är kritiska.

Det rödgröna styret i Region Kalmar län, som består av S, C och V, presenterade tidigt i veckan sitt förslag till regionplan med budget för de tre kommande åren, 2026 till 2028.

Moderaterna och Kristdemokraterna har förstås läst igenom budgetförslaget noggrant och är kritiska.

– Även om det ekonomiska svängrummet inte är så stort för kommande år, så måste det finnas en reformvilja. Den saknas helt i regionmajoritetens budget. Var är sjukvården i Kalmar län på väg? Hur ska vi komma tillrätta med köerna? Fortfarande pratar vi återkommande om väntetiderna på BUP och inom kvinnosjukvård. Vi saknar också en konkret ambitionshöjning gällande tillgänglighet på 1177. Det har man lovat – särskilt medborgarna i mellanlänet! Nu måste politiken kliva fram och peka ut färdriktningen för hela vårt län, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande i regionstyrelsen, i ett uttalande.

"Kan inte bjuda på ljummet kranvatten och kalla det för fest"

Budgeten från regionmajoriteten anser man är både tunn och viljelös.

– Det här är inte en budget – det är ett bokslut över vad som redan hänt. Majoritetens dokument pekar inte framåt, det står still. Det är ingen färdplan, det är en parkeringsruta. Att vi samordnar operationsköerna är bra men det hjälper inte våra kvinnor i länet som får vänta längst i Sverige för att få en första kontakt med vården. När man vill se idéer för hur regionen faktiskt kan utvecklas, då får man läsa vår budget. Det vet vi att de gör – deras enda nytänkande är ju att kopiera vårt förslag om fler mobilmaster. Plagiat är smicker men originalet vinner varje gång. Majoriteten verkar slutkörd, medborgarna behöver en ny frisk ledning för regionens utveckling. Man kan faktiskt inte bjuda på ljummet kranvatten och kalla det för fest, säger Jimmy Loord (KD), vice ordförande i beredningen för hälso- och sjukvård.

