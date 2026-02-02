Loord rasar mot majoriteten efter jättevinsten: "Politisk dubbelmoral"

Region Kalmar län har redovisat ett resultat för 2025 på 548 miljoner kronor. Nästan 184 miljoner bättre än budget. Nu rasar Jimmy Loord (KD) mot hur majoriteten hanterat detta.

Efter ett par tuffa år ekonomiskt gör Region Kalmar län ett ordentligt överskott. Resultatet landar på 548 miljoner kronor för år 2025 och det är 582 miljoner bättre än föregående år.

Det gör att regionen kan återställa det negativa balanskravsresultatet från 2024 och även återställa underskotten från 2023 och 2024 när man plockade medel ur resultatutjämningsreserven.

– Enligt kommunallagen ska underskotten återställas och det är väldigt positivt att vi klarar av att göra det i sin helhet redan 2025, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Det beror överskottet på

De främsta orsakerna som pekas ut är lägre kostnader för regionens pensionsåtaganden, ett ökat tillskott av riktade statsbidrag samt högre avkastning på placerade pensionsmedel. Även beroendet av hyrbemanning har minskat och låg på 168 miljoner kronor 2025. Det motsvarar en minskning med 20 procent.

Regionen fortsätter samtidigt arbetet med ekonomiska åtgärder. Det handlar bland annat om effektiviseringar, omställning till nära vård och en översyn av vårdflöden.

– Region Kalmar län har under många år byggt upp en stabil ekonomisk grund. Vi har också goda resultat i nationella mätningar, där invånare och patienter får säga sitt. Det är viktigt att vi behåller den kvaliteten, samtidigt som vi fortsätter att ha fokus på ekonomin och säkerställer att beslutade åtgärder ger resultat, säger Ingeborg Eriksson.

Regionrådet rasar

En som rasar över detta är Kristdemokraternas regionråd Jimmy Loord. Han menar att resultatet är svårt att förena med den krisretorik som regionmajoriteten använt under hela året.

– Det är bra att regionens ekonomi stärks. Men man kan inte ropa vårdkris, skylla på regeringen och samtidigt skryta med en halvmiljard i överskott. Det är politisk dubbelmoral som undergräver förtroendet, säger Jimmy Loord.

Han menar att SCV-majoriteten hävdat att regeringen sviker vården, men att bokslutet nu visar motsatsen.

– Det går inte att säga en sak i debatten och låta bokslutet säga något helt annat. Antingen har krisen överdrivits för politisk vinning eller så har resurser funnits men inte använts för att stärka vården när behoven varit som störst. Båda alternativen är allvarliga. Det som är sant är att vi har en regering som prioriterar vården och regioninvånarna förtjänar ärlighet från sin politiska ledning, säger Jimmy Loord (KD) i pressmeddelandet.