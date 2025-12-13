Nämnden går mot nollresultat – VH:s framgångar en del av det

Lars Sandberg (C) och Ola Hammarbäck (KD) är glada över att man ser ut att kunna nå ett nollresultat. Foto: Simon Henriksson

Röda siffror år efter år. Nu går barn- och utbildningsnämnden mot ett nollresultat. – Det är jätteroligt, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

Barn- och utbildningsnämndens ekonomi har varit ett mörkt kapitel i åratal för Vimmerby kommun. Men inte i år. Nu börjar även nämndens ledamöter tro på att man kommer klara att hålla budget.

Uppföljningen per siste oktober visar ett nollresultat.

– Det är små förändringar från förra månaden och bedömningen är att nämnden kommer hålla sin budget, säger andre vice ordförande Ola Hammarbäck (KD).

Lars Sandberg (C) säger att prognosen fortsatt stämmer ett antal dagar in i december.

– Vi ser ut att kunna fortsätta hålla det så här och ett nollresultat är före vår tid, säger han.

"Fler elever som är kvar"

Jabil Seven, den nya skolchefen, ställde frågan när det hände senast.

– Jag fick svaret att det tillhör ovanligheterna.

Lars Sandbergs besked är att gymnasiet är en stor anledning till detta.

– Det är jätteroligt och det handlar om de interkommunala ersättningarna där. Vi har många fler elever som är kvar, men också fler elever som kommer utifrån.

Lyckad satsning

Satsningen på LIU, lokal idrottsutbildning, har visat sig lyckad.

– Vi har fått en jättebra start med LIU känner jag.

Ser ni att det går att utveckla ytterligare?

– Vi vet inte förrän i februari hur det blir nästa gång, men vi ser att hockeyn är en stor del i det hela. Så länge VH håller sig kvar i Hockeyallsvenskan tror jag också att intresset håller sig på en hög nivå. Det finns en liten symbios där, tror jag.