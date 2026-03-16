Riksdagsmannen blir ett av S toppnamn lokalt: "Hjälper gärna om jag kan"

Tomas Kronståhl, längst till höger, är tvåa på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige i Vimmerby. Foto: Pressbild

En sensation är att ta i. Men att riksdagsmannen och tidigare kommunalrådet i Västervik, Tomas Kronståhl, skulle stå som nummer två på Socialdemokraternas lista i Vimmerby är ändå överraskande. – Det var Eva som ville det, säger S-profilen.

Tomas Kronståhls politiska meritlista behöver ingen närmare presentation. Han har varit kommunstyrelsens ordförande i vad han själv betecknat som hemkommunen Västervik. De två senaste mandatperioderna har han suttit i riksdagen.

Hösten 2024 gick Tomas Kronståhl ut och berättade om att han drabbats av cancer i bukspottskörteln. Någonstans mellan en av fyra och en av fem överlever den här cancertypen, men just det har Tomas Kronståhl gjort.

– Jag är väldigt pigg. Psykiskt i alla fall. Jag går en halv mil varje dag, men benen funkar inte riktigt. De sover från knäna och nedåt. Det är som att gå med dyngsura fötter i ett par gummistövlar ungefär. Sedan fryser jag hela tiden, men det har blivit bättre med händerna. Jag har fått tillbaka en del krafter, men man fattar att det är ett riktigt gift och att det nog tar en tid. Jag är väldigt tacksam över vården och att det här gick att ordna. Det är jag fantastiskt glad för, berättade Tomas Kronståhl för vår tidning i somras.

Fri från cancern

Måendet har fortsatt att gå åt rätt håll.

– Jag är helt fri från cancern och det är helt otroligt. Så länge det är så får jag vara glad. Jag tycker att det är väldigt roligt i riksdagen nu också och jobbar hårt med mina fiske- och jaktfrågor.

Under sin sjukdom tog han beslutet om att inte ställa upp för omval till riksdagen. Det är ett beslut som inte har reviderats, men det blir en fortsättning politiskt. Under söndagens årsmöte satte Socialdemokraterna sin lista. Då placerades Kronståhl så pass högt som tvåa inför höstens kommunval i Vimmerby.

– Det var Eva (Kindstrand Ströberg) som ville att jag skulle sitta i fullmäktiges presidium och då blir jag eventuellt ordförande. Att jobba med demokratifrågor tycker jag är viktigt och roligt. Lite ska man ha att göra efter riksdagen tänker jag och nu är jag frisk och kan köra på lite lagom.

I nuläget är Leif Larsson (C) ordförande i fullmäktige, men det är den posten Tomas Kronståhl tar sikte på.

– Det var S som ville det och jag tackade ja till det. Jag tänker inte vara oerhört aktiv, men just demokratifrågor kan jag tänka mig att jobba med.

Kan du tänka dig någon annan tung nämnd?

– Det blir kanske något bolag i Västervik. Jag sitter just nu i ett bolag där.

"Otroligt duktig"

Den här mandatperioden sitter han som vice ordförande i Tjust Fastigheter.

– I bolagen behöver man inte bo i kommunen och även sedan jag skrev mig i Vimmerby kommun har jag suttit i bolagen i Västervik. Jag får se hur mycket det blir nästa mandatperiod. Jag ska hinna med min skog också.

Men det blir ingen annan ordförandepost i Vimmerby?

– Nej, det blir fullmäktige och så får vi se vilken roll vi får där. Det var Eva som frågade och jag tycker att hon är otroligt duktig, så jag hjälper gärna till om jag kan.

Kan du bli ett vallokomotiv för er tror du?

– Det har jag ingen aning om. Det får vi se, men det ska bli roligt i alla fall. Jag kommer knacka dörr i hela länet, men det blir lite extra fokus i Vimmerby förstås.

"Finns bred kompetens"

Även om Tomas Kronståhl är starkt förknippad med Västerviks kommun har han en ganska tydlig koppling till Vimmerby också. Han har länge bott precis på gränsen mellan de två kommunerna.

– Jag har alltid tyckt om Vimmerby och på den tiden när jag var SSU-ordförande var jag det i både Vimmerby och Västervik. Jag jobbade en del i Vimmerby också förr i tiden.

Hur ser du på laget ni har byggt ihop?

– Det ser väldigt intressant ut och det finns bred kompetens. Det var mycket nya personer i går på mötet och det känns positivt och väldigt bra. Robert Glader kändes väldigt spännande och Angelica Andersson, som är kassör, är också ganska ny. Jag tror det blir ett bra lag och det är också en bra blandning av generationer. Jag upplever att samarbetet här med Centerpartiet och Vänsterpartiet fungerar bra och att man har börjat få ordning på ekonomin också.