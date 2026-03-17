Skulle inte bli någon "jäkla Biden" – nu ställer Eva upp igen

S-veteranen Eva Berglund kommer göra en mandatperiod till i Vimmerbypolitiken.

2024 berättade Eva Berglund att det inte skulle bli något tungt uppdrag efter den här mandatperioden. Nu är hon nummer tre på Socialdemokraternas lista inför höstens val. – Vi kom fram till att jag tar en period till, säger S-veteranen.

Eva Berglund har funnits med i kommunpolitiken i Vimmerby ända sedan 1980-talet. Det har blivit många tunga uppdrag genom åren och främst är hon förknippad med ordförandeposten i socialnämnden.

Den hade hon både under S och M-samarbetet på 10-talet och den har hon även den här mandatperioden. I augusti 2024 avslöjade hon i en intervju med Dagens Vimmerby att det skulle vara slut på tunga uppdrag efter den här mandatperioden.

– Jag har bestämt mig. Jag sa det till mina partikollegor redan inför valet 2022. Det här är min sista period med en tyngre post. Herregud, jag blir 74 år då och ska inte vara någon jäkla Biden (Joe, USA:s dåvarande president, reds.anm) som vimsar runt. Var sak har sin tid, sa Eva Berglund (S).

Hon skulle då sitta kvar perioden ut för att sedan säga adjö till politiken. Hon sa dock redan då att hon kunde tänka sig att sitta kvar i kommunfullmäktige. Nu verkar hon dock – vid en socialdemokratisk valseger – kunna få en ganska tung post trots allt efter valet i höst.

Upplagt för nytt tungt uppdrag

På den lista som Socialdemokraterna presenterat är hon nämligen trea efter kommunalrådskandidaten Eva Kindstrand Ströberg och riksdagsmannen Tomas Kronståhl.

Det bäddar alltså för ett nytt tungt uppdrag för Berglund efter valet 2026.

– Vi har haft diskussioner fram och tillbaka, och då kom vi fram till att jag tar en period till. Sedan får vi se, det här är fullmäktigelistan och vet inte vad som händer sen.

Du skulle inte bli någon "jäkla Biden" sa du för två år sedan?

– Det här gäller ju fullmäktige och där kunde jag tänka mig att vara med. Sedan hade jag inte räknat med plats tre, men det är andra som har tagit det beslutet.

Kan du tänka dig att fortsätta som ordförande i socialnämnden?

– Det får vi ta en diskussion om när vi ser valresultatet. Jag kan sitta kvar i nämnden men det behöver inte vara som ordförande. Det får valresultat och annat utvisa.

Är det återväxten som är ett problem eller har du ändrat dig?

– Om man krasst tittar på det och det har jag framfört tidigare också, så måste jag få in någon i socialen som jag kan introducera. Det är ingen post du sätter dig på som ditt första uppdrag. Du måste lära dig organisationen och veta vad det innebär. Så jag hoppas att vi nu kan få den ordningen. Vi har fått med flera nya namn och jag kanske kan få chansen att introducera någon ny.

Taggad på valrörelse

Helen Nilsson avgick mitt i den här mandatperioden och valde att bli pensionär. Det kan bli aktuellt för Eva Berglund, snart 73, att göra något liknande.

– Det kan vara en möjlighet och vi får se hur vi löser det. Mycket handlar om valresultatet, men kan det bli förändringar under periodens gång. Det finns inget som motsäger det.

Hon känner sig taggad för att göra ännu en valrörelse.

– Det är lika spännande och kul varje gång. Det blir en annan anspänning och lite mer taggat när det drar ihop sig. Vi ska ut och knacka dörr nu framöver och prata med folk. Sådan tycker jag om och det är inga problem.