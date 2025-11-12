VH jublar över nya utrymmen: "Otroligt glada över detta"

Martina Bergvist till höger är vice ordförande och Mia Thelin till vänster är ordförande i Vimmerby Hockey. Foto: Arkivbild

Kommunen satsar nu miljonbelopp på nya omklädningsrumsytor i både ishallen och på Ceos. Totalt rör det sig om miljonbelopp som majoriteten väljer att lägga. – Vi är otroligt glada för detta och ser jättestora fördelar med att få fler bakomutrymmen. Vi är så trångbodda, säger Vimmerby Hockeys vice ordförande Martina Bergqvist.

Behovet av fler omklädningsrum i Vimmerby ishall har varit på tapeten länge och har inte minskat de senaste åren. Detta med tanke på bland annat satsningen på lokal idrottsutbildning och en hockeyinriktning på gymnasiet samt det stora uppsving föreningen sett bland unga tjejer.

På onsdagen kom besked från den rödgröna majoriteten om att man nu tänker satsa miljonbelopp på fler omklädningsrumsytor på både Ceos och i ishallen.

Vimmerby Hockey jublar förstås över detta.

– Det är fortfarande en process kvar. Det ska klubbas med bygglov och ditten och datten, men det är ett stort steg på rätt väg och vi är otroligt glada över detta. Vi är så trångbodda och ser jättestora fördelar med att få fler bakomutrymmen, säger Martina Bergqvist, som är vice ordförande i VH.

Vimmerby Hockey har slagit larm om behovet i flera år och det har intensifierats det senaste året.

– Dels har vi tjejhockeyn, men vi har också LIU-satsningen som utökar och växer. Målet är att ha både J18- och J20-lag inom tre till fyra år. Vi har också växande barngrupper och fler och fler i de yngre åldrarna. Omklädningsrummen vi har är jättebra, men de börjar bli små. Så det här är verkligen en utveckling i rätt håll.

Räcker det här?

– Vi hade kunnat ha fem till utan problem, men vi är jättetacksamma om det blir två. Det ger bättre faciliteter för alla, men framför allt för våra ungdomar.

"I korridorerna som kulturen sätts"

Växtvärken inom föreningen hade nu nått vägs ände och det här var tvunget att ske, säger Martina Bergqvist.

– Vi har redan fått tulla på ungdomslagens gym och det har påverkat verksamheten negativt. Nu kommer vi kunna göra det bättre framöver. Vi har även en del saker internt för att göra det bättre och är nära en lösning, men det är inget som är officiellt.

Hon vill också betona att det här inte görs för a-laget eller har med Hockeyallsvenskan att göra.

– Det här görs för våra ungdomar – tjej- och juniorhockeyn. Det är viktigt att poängtera att vi har vuxit ur det vi har gällande ungdomsverksamheten.

Tanken är att de två modulerna ska hamna vid övriga omklädningsrum.

– Det blir bättre än att göra fler under läktaren. I en lagidrott är det viktigt att kunna morsa på varandra och att de yngre och äldre kan hälsa på varandra i korridorerna. Att kunna få möta sina a-lagsidoler är viktigt. Det är i korridorerna som kulturen i en förening sätts.

Hon är även glad för satsningen på Arena Ceos.

– Det är välkommet och uppskattat att kommunen lyssnar. Det är Vimmerbys två största föreningar som har de här behoven och att det nu händer något och inte bara diskuteras är väldigt bra.