Nu är det helt klart – unga kan sommarjobba som författare igen

Ett nytt besked från Kulturrådet gav grönt ljus. Det är nu klart att "Skrivsommar" fortsätter och att unga i hela Kalmar län erbjuds sommarjobb som författare och högläsare även nästa år.

– Vi är glada över att kunna ge ungdomar i Kalmar län möjligheten att under sommarlovet få prova på ett kreativt och konstnärligt yrke som att skriva, säger Jan Dzedins, teaterchef på Byteatern. Vår erfarenhet är att de som gör praktik inom Skrivsommar växer både som skribenter och som personer.

Ett mål med "Skrivsommar" är att praktikanterna ska skriva en text i valfri genre som ska kunna publiceras i en antologi. Hittills har två antologier publicerats och nu är siktet inställt på att en tredje ska produceras under 2026. Då med texter från de tre senaste åren.

Flera år i rad har Litteraturnod Vimmerby tillsammans med flera av länets kommuner erbjudit ungdomar feriepraktik med kreativt skrivande och högläsning. Projektet organiseras så att unga från de kommuner som medverkar bjuds in till två hubar. En i norra länet på Allaktivitetshuset Fabriken i Vimmerby och en i södra länet på Byteatern Kalmar Länsteater i Kalmar.

Själva arbetet samordnas av Litteraturnod Vimmerby.

"Tappar läsförmåga"

Ett annat spår inom feriepraktiken är Läsa Äger, en metod som introducerades i norra länet förra sommaren och som nu gör comeback. Praktikanterna får en heldagsutbildning om högläsning och boksamtal, och tillbringar sedan praktikveckorna på plats ute på kommunernas fritids.

Det är deras jobb att ordna högläsning för fritidseleverna varje dag, och även att bidra med lekar och rörelseglädje.

– Under sommarlovet är det många barn som tappar läsförmåga, inte minst bland lässvaga grupper. Genom insatsen Läsa Äger får de här barnen hjälp att hålla läsningen igång under sommarlovet, samtidigt som ungdomarna tränar upp sin egen läsförmåga och blir stärkta i ledarskap och ansvar, säger Anna Mellergård, verksamhetsledare för Litteraturnod Vimmerby.

"Världens chans"

Platserna söks genom kommunernas ordinarie system för feriepraktik. Kommunerna har olika tider för ansökan, men information kommer att läggas ut på Litteraturnod Vimmerbys hemsida när det är dags.

– Vi hoppas verkligen att kommunernas praktiksamordnare uppmärksammar det här. Det är världens chans! Vi kommer att bjuda in alla kommuner i Kalmar län och berätta om den här möjligheten, säger Anna Mellergård.