Ökat söktryck till gymnasiet – kikar på utökning av visst program

Många vill bli elektriker på Vimmerby gymnasium. Nu ser man över om det går att utöka till hösten. Foto: MostPhotos

160 elever hade sökt Vimmerby gymnasium i första hand för två månader sedan. När omvalsperioden stängt är det ytterligare 14. Intresset för el- och energiprogrammet är ruskigt stort. – Vi får kika på vad det går att göra och om det går att ha en grupp till, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

För cirka två månader sedan var den preliminära antagningsstatistiken inför läsåret 2026/2027 klar. Då var det 160 elever som sökt Vimmerby gymnasium i första hand.

21 färre än förra året.

När omvalsperioden nu är stängd, vilket skedde den 13 maj, visar det sig att antalet elever som söker Vimmerby gymnasium i första hand ökat till 174.

Även om omvalsperioden är stängd kan det fortsatt komma in ansökningar från andra kommuner som precis stängt sin omvalsperiod.

– Omvalsperioden stängde den 13 maj och det finns möjligheter att alla kan ändra sig när terminen börjat. Det kan ju vara att någon sökt gymnasium i en annan kommun och sedan upptäcker när man börjar att det är skitjobbigt att gå upp en timme tidigare och åka en bit. Det skulle kunna göra att några hoppar av och börjar här i stället. Det finns fortfarande möjlighet för det och att det kan bli lite ökningar, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

Ser över om man kan utöka

När det gäller de olika programmen sticker verkligen el- och energiprogrammet ut. Till 15 platser har man 40 sökanden.

– Rent spontant är det väldigt många sökanden till el- och energiprogrammet. Där får vi se vad man kan göra.

Går det att utöka?

– Det får man kika på. 15 platser till 40 sökanden är ju inte tillräckligt och det kanske går att undersöka om det är möjligt. Helst skulle man ju se en grupp till då.

Vad tittar ni på då?

– Det är förvaltningen som tittar på vad man kan göra där.

Handlar det om fler lärare?

– Vad som krävs får förvaltningen titta på, men jag tror inte att det är så att vi lokalmässigt behöver mer lokaler. Det är nog mer att organisationen ska klara ut det.

Annons:

"Ser inte så tokigt ut"

Ett beslut i den frågan behöver fattas vid sammanträdet i juni månad.

– Överlag ser det inte så tokigt ut. Det är många sökanden till restaurang- och livsmedelsprogrammet och till vård- och omsorgsprogrammet. Det är glädjande.

Till restaurang- och livsmedel, som i många år hade det kämpigt, är det tolv sökanden till 15 platser. Vård- och omsorg har också 15 platser och där är det elva sökanden. I andra änden finns teknikprogrammet med sju sökanden till 28 platser och 20 sökanden till 30 platser på naturvetenskapsprogrammet.

– Det finns inga direkta faktorer som vi kan se som förklarar varför söktrycket skiljer sig på vissa program från år till år. Vi får se i augusti när det drar igång om det har förändrats någonting. Vi ska inte ge upp hoppet om ännu fler elever, säger Sandberg.

33 elever utifrån söker sig hit, vilket var 58 vid förra årets slutantagning, och antal elever som söker sig ut är sex fler än förra året. 68 gentemot 62.

Så ser det ut med profilerna

När det gäller profilerna är det 15 som sökt dansprofil, tio fotboll, sex innebandy och en elev som sökt kreativt skrivande och skapande. Det står att det är fem som sökt hockeyprofilen, men där har Vimmerby Hockey en annan bild, som vi rapporterat om tidigare, kring hur det ser ut.

– I dagsläget är det fem, men det kan ändra sig också. 15 på dansen och tio på fotbollen är jättebra. Det är lite synd att det inte är mer än en till kreativt skrivande.

Drar ni igång det ändå?

– Det kommer vi göra såklart. Vi måste försöka se långsiktigt och hålla ut. Det är så pass nytt fortfarande och det finns fortfarande möjlighet att det ändrar sig.

Platserna fastställs i juli månad.