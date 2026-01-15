Unika butiken fyller 75 år – Anne-Marie har inga planer att ge upp: "Skulle dö direkt"

Kläder från Ada Fashion tillhör de lite mer exklusiva varorna. "De är alltid lika roligt och spännande att plocka upp", säger Anne-Marie. Foto: Lotta Madestam

De tycker olika ibland, mor och dotter. Anne-Marie vill sortera kläderna i storleksordning, Maria efter färgskala. Hör mer i Johan Allvins filmklipp. Foto: Lotta Madestam

Butiken, som ligger på samma ställe på Storgatan som där allt började, har vuxit i två omgångar. Foto: Lotta Madestam

Det finns de Vimmerbybor som aldrig varit inne i butiken på Storgatan, märker Anne-Marie, och så finns det samtidigt de som åker många, många mil för att handla. Foto: Lotta Madestam

Även ungdomarna kommer hit, här hittar de trucker-kepsar, likadana som hos Hatstore i Kalmar. Foto: Lotta Madestam

"Lokalen är egentligen inte så stor att det ska få rum så här mycket kläder", säger Anne-Marie Kahnlund Hällmar, som snart väntar in vårkollektionen. Foto: Lotta Madestam

"Det här är mitt hem. Jag älskar att vara här. Det är här jag trivs och mår bra", säger Anne-Marie Kahnlund Hällmar. Foto: Lotta Madestam

Det var i den här lilla delen, där det är herrkläder idag, som allting började för 75 år sedan. Foto: Lotta Madestam

Agneta Samuelsson från Vimmerby söker en scarf, och pratar gärna bort en stund med ägaren Anne-Marie Kahnlund Hällmar. "Här är mysigt och nostalgiskt, så som jag känner igen det från när jag var barn", säger Agneta. Foto: Lotta Madestam

Kahnli Kläder andas nostalgi. Nu ser Anne-Marie Kahnlund Hällmar fram emot att fira sin butiks 75-årsjubileum. "Huvudbonaderna säljer bäst", säger hon. Foto: Lotta Madestam

Den unika butiken Kahnli Kläder i Vimmerby firar 75-årsjubileum. Här sitter nostalgin i väggarna och folk förväntar sig att det ska vara som det alltid har. Under storhetstiden på 80-talet var det fem som jobbade här, nu drivs butiken av Anne-Marie Kahnlund Hällmar, som inte tänker ge upp än, trots 70 fyllda.

Det finns de Vimmerbybor som aldrig varit inne i butiken på Storgatan, och så finns det samtidigt de som åker många, många mil för att handla. Stamkunderna kommer så långt ifrån som Norrbotten och Göteborg, ja faktiskt även från grannländerna Danmark och Norge, och Tyskland förstås.

Det gläder förstås ägaren Anne-Marie Kahnlund Hällmar, som är still going strong och fortsätter driva butiken – sina 70 år till trots.

– Så jag går på ”övertid”, säger hon och ler. Men det här är mitt hem, jag kan inte lägga ner, utan kämpar på, säger hon.

Så du har inga tankar på att bli pensionär och ägna dig åt att typ lösa korsord och sticka?

– Nej, jag skulle dö direkt. Jag älskar att vara här. Det är här jag trivs och mår bra, blir det självklara svaret.

Det märks. Kunderna känner det, och responsen från faktiskt tre generationer får Anne-Marie Kahnlund Hällmar att älska det hon gör ännu mer.

– Jag märker dock att jag inte orkar lika mycket som förr. Jag har inte alls den ordningen jag vill längre, utan det blir lite "halvdant”, ursäktar hon sig och erkänner att tanken på ett generationsskifte finns där, om än en bra bit fram i tiden.

Vad är det som driver dig?

– Det är nog nostalgin, att mor och far startade det här 1951 och jag tycker det är väldigt roligt. Jag är utbildad sjuksköterska, men när jag stod i förrådet och packade upp tvätt tänkte jag på butiken. Så jag längtade hela tiden hem igen. Det blev tio år i vården, innan jag började här 1991.

Hoppas på generationsskifte

Hon kan inte vara säker på att dottern Maria Hällmar, även hon bosatt i Vimmerby, vill ta över.

– Jag hoppas Maria vill ta över, det vore väldigt tråkigt att behöva lägga ner. Hon funderar, men har inte bestämt sig än.

Precis som Anne-Marie tog över efter sin mamma Ulla (Hammargren som ogift), som var kvar till hon fyllde 86 år.

– Hon fortsatte komma till butiken tills hon gick bort, 88 år gammal. Hon ville alltid vara med, tyckte det var kul att se vad som kommit när jag packade upp och prata med kunderna.

Jag tittar mig omkring och förundras över alla kläder. Här måste finnas precis allt…

Vad säljer du bäst av?

– Huvudbonader. Och kalsonger och raggsockor, tillägger hon utan att behöva någon direkt betänketid.

– Huvudbonader lockar folk i alla åldrar, från 10-åringar till 80-åringar. De vet att de hittar det de söker här. Ungdomarna också, de kommer hit för att köpa trucker-kepsar. Det är likadana som Hatstore i Kalmar har, till samma pris.

”Gode tid, det vet jag inte”

Hur många artiklar som finns i butiken har hon ingen aning om, vågar sig inte ens på en gissning.

– Gode tid, det vet jag inte. Tusentals faktiskt, och då är jaktkläderna inte ens här uppe. De hänger på lagret, precis som arbetskläderna. Lokalen är egentligen inte så stor att det ska få rum så här mycket kläder.

Just lagret är ett gäng trappsteg ner, det har också börjat bli kännbart. Snart är det dags att hänga ner vinterkläderna för att ge plats till nya kollektionen vårkläder som brukar komma redan i februari.

– Jag skiftade mer förr, nu är det trångt här uppe istället. Så för att underlätta kommer jag avveckla ytterplagg framöver, det blir för tungt. Men det ligger också långt fram i tiden, lovar hon.

Startades av två skräddare

Om några månader firar butiken 75-årsjubileum. Det var runt den 9 mars 1951 som Anne-Maries pappa Erik Kahnlund och skräddare Lindebäck startade butiken, därav namnet. Delar från de bådas efternamn fogades samman.

– Vi var första ungdomsbutiken i staden. Då drevs butiken i två olika lokaler. Här var det herr- och ungdomskläder och lite längre upp på Storgatan såldes damkläder. Under storhetstiden på 80-talet var det fem som jobbade här. Men så blev det för krävande att ha två lokaler så allt flyttades in här. Sedan dess har butiksytan utökats två gånger. Längst där inne ser du originalinredningen, säger hon och nickar in i den delen där allting tog sin början.

Ja, det är något av en tidsresa man gör, när man kliver in genom dörren. Nostalgin sitter i väggarna och folk förväntar sig att det ska vara som det alltid har.

Vad får du för reaktioner från kunderna?

– De tycker det är roligt att komma in här, och det blir så nostalgiskt för dem. De minns hur de varit med anhöriga här och handlat, det finns äldre som säger att det var här de köpte sin konfirmationskostym, berättar Anne-Marie Kahnlund Hällmar som ser största uppsvinget under turistsäsongen.

– Då lockar hattarna och kepsarna samtidigt som de är nyfikna. De tycker det är kul att se en butik som är lite annorlunda än alla andra. Det är lite udda kläder, jag har bara klassiskt.

Tänker du fira butikens 75-årsjubileum på något sätt?

– Jo, men det är klart. Det får väl bli lite kaffe och tårta. Jag tänker den 9 mars, om inte krämporna blir värre, och jag behöver någon som hjälper till med kaffeserveringen. Städa måste jag också göra, säger hon och skrattar.

Fotnot: Här nedan ser du Johan Allvins film "Ett liv med kläder" som skilldrar historien.