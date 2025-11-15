Fullsatt till sista stol när Astrid hyllades – se filmklipp här

Det blev mer än utsålt när kvartetten SHE uppträdde under firandet av vad som skulle ha varit Astrid Lindgrens 118:e födelsedag. Filmsalen på Näs var packad av gäster som fick uppleva SHE:s arrangamang av sångerna från filmerna blandat med Astridcitat och berättelser om henne.

Stockholmskvartetten SHE hade som sagt arrangerat och blandat från mörkare delar till glada och lättsamma sånger som "Mors lilla lathund" och "Du käre lille snickerbo". Medlemmen Ida Havsed berättade att det var andra gången som de uppträdde på Astrid Lindgrens Näs:

– Vi var här förra sommaren också, då hade vi utomhuskonsert men det är första gången vi är här på Astrid Lindgrens födelsedag och gör den grejen.

Hur har ni satt ihop programmet?

– Ja men vi arrar mycket tillsammans och så delar vi upp oss och spånar på vilka låtar och skatter vi ville ta fram ur Astrids skattkista på något sätt. Vi sätter ihop stämmor och sådär. Så ändå tillsammans skulle jag säga att vi gör det.

Ida fortsätter att förklara hur arrangemangen flyter ihop; från det sentimentala till det lättsamma. "En bredd av många olika känslor" som hon beskriver det:

– Ett spektrum av många olika känslor och genrer. Kul om det kom fram, det är så mycket fina texter och melodier så det är tacksamt och jobba med det här och grotta ner sig lite i det här. Annars gör vi inte så jättemycket sånt här. Vi gör mer engelskt material så det här är lite nytt för oss också att sätta ihop ett sånt här program.

Mer än utsålt

Arrangemanget var ett samarbete mellan Näs och Astrid Lindgrens Näs Vänförening. Uppträdandet var uppdelat på två akter och däremellan blev det en höstmåltid i serveringen. Arrangemangsansvariga Alice Hartvig kunde glädjas åt både ett uppskattat uppträdande och ett stort publikintresse:

– Det var utsålt med plus en biljett så vi tänjde på gränsen, lite, lite grann. Det var två avhopp i sista sekunden men de biljetterna togs så det är helt slutsålt. Jätteroligt! Jag tycker inte det går att fira på ett bättre sätt!

Här kan du se ett filmklipp från framträdandet: