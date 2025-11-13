Fullbokat när Astrid Lindgrens födelsedag firas på Näs

Allas vår Astrid Lindgren skulle ha fyllt 118 år i morgon om hon fortfarande var vid liv. Den älskade författarens födelsedag uppmärksammas förstås på Astrid Lindgrens Näs. – Det kommer bli en toppenkväll, säger Alice Hartvig, som är ansvarig för firandet.

Precis som vanligt firar Astrid Lindgrens Näs Vimmerbys mest kända persons födelsedag. Årsdagen av hennes födelse uppmärksammas varje år och fredagen den 14:e november är det 118 år sedan Astrid Lindgren kom till världen.

Den här fredagskvällen bjuder Näs in till en afton med mat, dryck och musik. Bandet "She" hyllar Astrid Lindgren och tolkar några av Astrids älskade visor, både i egna arrangemang och i nya versioner.

Filmsalen på Näs är helt fullbokad till konserten.

– She var här en sommarkväll förra sommaren och var då den enda som sålde slut i förväg. De är populära och det här evenemanget är slutsålt med marginal. Vi har till och med en reservlista, berättar Alice Hartvig, som är ansvarig för evenemanget.

Middag mellan konserterna

Bandet "She" har viss lokal anknytning och kommer göra egna tolkningar av Astrids musik.

– Det är fyra tjejer som sjunger stämsång. De har lång historik av att ha varit här och spelat när de var yngre, men nu bor de i Stockholm allihop.

Varför tror du intresset är så stort?

– She är fantastiskt bra. Sedan är Astrids födelsedag en tradition och det är en god kombo med ett eftertraktat och bra band på den stora dagen till hennes minne.

Mellan de två konserterna blir det också en middag bestående av en höstig gryta på buffé.

– Vi har testat olika koncept, men nu lägger vi maten mitt i och det här är det bästa. Man får nästan två konserter i en genom det här och det kommer bli en toppenkväll. Vi kommer kunna fira det här tillsammans, säger Alice Hartvig.

Det här är ett samarrangemang med Astrid Lindgrens Näs Vänförening.