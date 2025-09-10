LOKALA KLUBBEN STARTAR NYTT LAG

Målilla Bandy startar upp ett nytt lag i division tre. Nu söker klubben spelare till det nya laget.

A-laget spelar som bekant i division ett och körde idag sin första isträning på stor bana i Vetlanda. Ikväll gick klubben ut med att man även startar ett lag i nya division tre-serien som förbundet startat. Där blir det spel nio mot nio och speltid 2x30 minuter.

Fyra speldagar med två matcher per tillfälle är bokade.

Eric Karlström och Sebastian Svensson, med ett förflutet i föreningen, har visat intresse för det nya laget och klubben söker nu fler intresserade.