10 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

LOKALA KLUBBEN STARTAR NYTT LAG

Eric Karlström uppges vara intresserad av det nya laget i Målilla. Foto: Arkivbild

LOKALA KLUBBEN STARTAR NYTT LAG

BANDY 10 september 2025 22.59

Målilla Bandy startar upp ett nytt lag i division tre. Nu söker klubben spelare till det nya laget. 

Annons:

A-laget spelar som bekant i division ett och körde idag sin första isträning på stor bana i Vetlanda. Ikväll gick klubben ut med att man även startar ett lag i nya division tre-serien som förbundet startat. Där blir det spel nio mot nio och speltid 2x30 minuter. 

Fyra speldagar med två matcher per tillfälle är bokade. 

Eric Karlström och Sebastian Svensson, med ett förflutet i föreningen, har visat intresse för det nya laget och klubben söker nu fler intresserade. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Annons:

Relaterade inlägg

Beslut fattat – klubben tar steget upp i seriesystemet
Klar premiärseger för Målilla Bandy: "Starten vi ville ha"
Flera bekräftade coronafall i lokalt lag – verksamheten pausas
Enormt intresse för isbanan – ”Varit på gränsen”
MÅLILLA DRAR SIG UR DIVISION 1: "TAR ETT NYTT AVSTAMP"

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt