Samtliga Vimmerbykämpar tog medalj i stortävling i Malmö

Samtliga fyra tävlande från Vimmerby Kampsport åkte hem med medalj. Från vänster Makar Prydatko, Oliwer Hermansson, Dima Panchenko och Leo Eklund. Foto: Privat

Vimmerby Kampsports ungdomar fortsätter att imponera. När en av landets största tävlingar i taekwondo avgjordes i Malmö i helgen åkte alla fyra deltagare från Vimmerby hem med medalj.

Den gångna helgen avgjordes Svenska Cupen 2 och Shark Open i Malmö. Svenska Cupen är en deltävling i den svenska elitserien i taekwondo och en av Sveriges största tävlingar.

Vimmerby Kampsport åkte till Skåne med fyra tävlanden och högt satta mål. Resultatet? Fyra tävlande, fyra medaljer.

Guld till Leo

Makar Prydatko var först ut och körde en riktigt bra match men fick dessvärre se sig besegrad. Ett brons blev det iaf efter en stark insats och ett kliv framåt i utvecklingskurvan.

Därefter var det Leo Eklunds tur. Den första matchen klaffade allt och Leo vann komfortabelt. I finalen väntade en svårare motståndare, men då steppade Leo upp ytterligare och såg till att vinna och ta med sig guldet hem till Vimmerby.

Avgjordes i sista sekunden

Klubbens tredje tävlande, Dima Panchenko, var direktlottad till final och där väntade starkt motstånd. Efter en jämn tillställning så förlorade Dima efter en bra insats.

Oliwer Hermansson var sista tävlande för Vimmerby och gjorde två riktigt bra matcher. Han vann den första matchen ganska komfortabelt, men motståndet i finalen blev lite för svårt denna gång. Båda ronderna avgjordes i sista sekunden men marginalerna var inte på rätt sida denna gång.

”Otroligt stolta”

Vimmerby Kampsports ledare, Patric Sköld och Daniel Wester, coachade och sammanfattade tävlingen så här:

– Det var en riktigt bra utförd tävling och det syntes på alla tävlande att de tagit stora steg framåt i sin utveckling och det bådar såklart gott inför framtiden. Vi är otroligt stolta över insatsen. Nu satsar vi vidare mot Svenska cupen 3 som går av stapeln i Huskvarna 8-9 november.