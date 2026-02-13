Stefan från Vimmerby är svensk mästare i bänkpress: "Surrealistiskt"

Stefan Berander ställde upp i sitt första svenska mästerskap i bänkpress och vann sin vikt- och åldersklass direkt. Foto: Privat Foto: Privat

Vimmerbybördige Stefan Berander är svensk mästare i bänkpress. I sitt första SM var han överlägsen i sin vikt- och åldersklass och lyfte 210 kilo. – Det känns häftigt och var nästan lite surrealistiskt att få kliva högst upp på pallen inför nationalsången, säger han.

Stefan Berander är född och uppvuxen i Vimmerby och bor numera i Mölndal. Som yngre var han med i Vimmerby Hockeys juniorlag men kände tidigt att han behövde komplettera med egen träning.

– Jag upplevde att överkroppen inte riktigt hängde med. Benen fick man av hockeyn men det var inte så mycket överkropp så jag började styrketräna.Efter ett års träning på gymmet lyfte han 130 kilo i bänkpress.

– Kroppen svarade rätt bra på det, säger Stefan.

Vann sin första tävling

I vuxen ålder har han hållit igång med träningen och förra sommaren tog han beslutet att testa på att tävla.

– Tidigare har jag bara tränat för att behålla hälsan men kört ihop med två träningskompisar som själva har tävlat rätt länge. De pushade mig att börja och jag gick med i Falkenbergs kraftsportklubb för att försöka kvala in till SM.

Sagt och gjort. Under distriktsmästerskapen i Göteborg ställde Stefan Berander upp i sin första tävling – och vann direkt.

– Det var kul. Tanken var bara att kvala in och få vara med i SM.

Under bänk-SM i Eskilstuna i januari deltog omkring 330 personer i olika åldrar och viktklasser. Stefan Berander ställde upp i veteranklassen M1 och vikt +120 kilo vilket är den tyngsta klassen.

Hur det gick?

Jodå, det blev SM-guld direkt med över 32 kilos marginal ner till tvåan.

– Det kändes lite häftigt. Det gick förhållandevis lätt men visst är det lite lustigt att veta att man är svensk mästare i sin klass. Att det just nu inte finns någon i Sverige som är bättre, säger Stefan som lyfte 210 kilo.

En bit ifrån hans personliga rekord på träning som lyder 240 kilo.

– Det var inte min bästa prestation men det är det mesta jag har lyft på tävling med helt strikta regler. Det behövdes heller inte mer än så.

VM i Istanbul i sikte

Nu har Stefan så smått börjat ladda för VM i Istanbul som avgörs i maj nästa år.

– Jag ska träna för det men det är långt ifrån klart att jag får åka, det avgörs på SM nästa år. Jag känner att jag behöver bättre förberedelser för att åka på en internationell tävling och har skaffat mig en coach som hjälper till att lägga upp träningen. Tidigare har jag gjort allting själv men nu får jag lite nya infallsvinklar.

Än så länge tävlar Stefan i klassen M1 som gäller veteran 40-49 år. Nästa år fyller han 50 år och flyttar därmed upp en klass.

– Jag har aldrig varit starkare men märker att ju äldre jag blir desto viktigare blir återhämtningen. Jag tränar i stort sett varannan dag och behöver den vilan för att kroppen ska orka med och inte gå sönder.