Nöjd arrangör efter helgens skyttetävling: "Gick fruktansvärt bra"

Helgens tävling i dynamiskt skytte får gott betyg. 160 skyttar tävlade på skjutbanan i Gnagaredalen på lördagen och söndagen. – Det gick orimligt bra, säger pistolskytteklubbens vice ordförande Joel Larsson.

Efter långa förberedelser var det dags för Vimmerby pistolskytteklubb att anordna sin fjärde tävling i dynamiskt skytte under nationaldagshelgen. Joel Larsson, vice ordförande i pistolskytteklubben, är nöjd med tävlingshelgen.

– Jag skulle säga att det gick fruktansvärt bra. Till att börja med var det fint väder en och en halv dag och bara det gör att stämningen blir bra. Det var inget strul och ingen kö på någon station och inget gick sönder. I stort sett alla skyttar var nöjda. Någon var väl lite missnöjd när man blev diskad, säger Joel Larsson.

Med funktionärerna inräknade kom 160 skyttar till start.

– 130 skyttar sköt rätta tävlingen och vi hade 30 funktionärer som sköt före andra deltagare så att de sedan kunde sköta sina funktionärsroller.

"Jättestort för oss"

Daniel Tillström från Eksjö vann huvudtävlingen med pistol och Livaj Delejon från Smedjan vann huvudtävlingen med gevär. Deltagarna förflyttar sig på banor, så kallade stager, där de ska försöka träffa olika uppsatta måltavlor och banorna har varierande komplexitet.

Intresset för tävlingen har ökat rejält under de fyra åren som tävlingen har arrangerats i Vimmerby.

– För två år sedan var det 30–40 skyttar och nu var det 160 skyttar. Det är bra betyg och vi är glada för att folk reser långt för att tävla hos oss. Vi har deltagare från Malmö i söder och Uppsala längst norrut. Det är jättestort för oss att arrangera en sån här tävling.