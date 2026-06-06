Stortävling nalkas för pistolskytteklubben

Anrika Vimmerby pistolskytteklubb kommer i helgen att hålla en stortävling i dynamiskt skytte. Med inräknade funktionärer är det över 160 anmälda deltagare som kommer till skjutbanan vid Gnagaredalen på lördag och söndag.

Pistolskytteklubbens vice ordförande Joel Larsson beskriver dynamiskt skytte med att de tävlande förflyttar sig på banor, så kallade stager, där de ska försöka träffa olika uppsatta måltavlor. Banorna kan variera i komplexitet – en del är enkla och andra väldigt avancerade. Nu är det dags för Vimmerby PSK att köra sin fjärde tävling i dynamiskt skytte under nationaldagshelgen den 6:e och 7:e juni.

Stort på sociala medier

Tävlingsformen är spektakulär och många skyttar filmar sina tävlingar för att kunna lägga ut dem på sociala medier. Även actionfilmer som John Wick-serien där huvudrollsinnehavaren Keanu Reeves tränar dynamiskt skytte har fått enorm spridning och skapat intresse. Filmklipp som klubbkamraten Daniel Lindström inte tycker ger helt rätt bild av vad sporten går ut på. Han berättar att det mentalt är en krävande tävlingsform där det handlar om sekunder.

– Skjuter du bra på, säg, de sju första stagen och bommar på den åttonde sjunker du som en gråsten i tävlingsresultatet, men du kanske skjuter dåligt på trean och har fem kvar. Då gäller det att inte ha gett upp utan ser möjligheten att hämta ifatt.

På banorna finns både fasta och rörliga måltavlor samt strafftavlor som inte ska träffas. Joel är under torsdagens kväll i full färd med att kapa virke vid skjutbanan. Än finns det saker att sätta på plats.

– Vi har hållit på i en månad och förberett. Nu har vi byggt stager på klubben. Tidsåtgången för att bygga en stage kan vara olika. De har tagit från fem till tjugo timmar att bygga.

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Intresset har exploderat

Vapnen som man kommer att tävla med är nästan uteslutande halvautomatiska pistoler med 9mm kaliber även om någon annan variant kan förekomma.

– Just nu är det 131 anmälda tävlande och så har vi 30 funktionärer som kommer att ingå i tävlingen. De får skjuta pre-match, det vill säga skjuta före andra deltagare så att de sedan kan sköta sina funktionärsroller. Av de 161 deltagarna är 10 från hemmaklubben.

Joel är arrangemangets match director (MD). Match directorn som leder och organiserar tävlingen. Intresset för att komma till Vimmerbytävlingarna har exploderat. Vid tävlingen 2024 var det enligt honom 39 anmälda och Joel berättar att det har varit ett intresse som nästan exploderat för tävlingarna.

– Vi är inte störst men har en av de bästa kvaliteterna på banor. Det är bra betyg och folk reser långt för att tävla hos oss. Det är folk som kommer från Uppsala, vi har ett gäng från Smedjan; det är väl Eskilstuna och Tyresö. Deltagare som reser säkert mer än 40 mil enkel väg.