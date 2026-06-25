Nu kommer SM i den udda sporten till Västervik – ”Lite som schack”

I helgen avgörs vem som blir svensk mästare i krocket. Mästerskapet är öppet för allmänheten att komma och kolla på, men det går inte riktigt till som gemene man är van vid hemma i trädgården. – Det är mycket tankesport, säger Krister Ekholm, som är lokal arrangör.

Mellan den 26 och 28 juni anordnas tävlingen vid Västervik Resort av Frödinge Croquet Club. Det anläggs tio krocketbanor på en fotbollsplan i anslutning till resorten, där 20 spelare kommer att göra upp om den ärofyllda titeln att bli svensk mästare. Att mästerskapet hålls i just Västervik är för att locka mer publik.

Vimmerbybekantingarna Mikael Agebjörn och Thomas C Ericsson brukar lägga vantarna om en del medaljer och frågan är hur de trivs i Västervik. Krister Ekholm tror på en fin tävling.

– Det är intressant att prova ett nytt ställe. Jag har drivit det i Frödinge i många år, men vi började diskutera om hur vi skulle få mer folk att komma och titta. Därför vill vi lägga det så nära en gångbana som möjligt, och det finns i Västervik, säger Krister Ekholm.

Öppet för publik

Evenemanget har fri entré och ska passa både den kunniga som den som vill upptäcka sporten för allra första gången. För även om man tror sig ha testat på krocket hemma i trädgården så är det en hel del regler och saker som skiljer sig. På den professionella scenen är det höga krav på taktik, koncentration och bollkontroll. Att skjuta motståndarens boll så långt bort det går är alltså inte det bästa man kan göra.

– Man måste gå och titta på det i kanske en och en halv timme för att man ska förstå vad vi gör. Det är inte som hemma i trädgården där man slår bort motståndaren, utan här använder man motståndaren för att gå vidare.

Vad är, enligt dig, det bästa med krocket?

– Det är bra gemenskap och det är roligt. Det är mycket tankesport. Om man gillar schack så kan man fundera på att komma som support.