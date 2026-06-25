Kalmar län har gott om laddstolpar - bra i norr men fläckvis i söder

Kalmar län ligger bra till vad gäller offentliga laddstolpar enligt en undersökning som presenteras av privatleasingbolaget Carplus. Men tillgängligheten varierar stort mellan olika kommuner. Foto: MostPhotos

Den som behöver hitta en laddstolpe till sin elbil har det ganska enkelt i Kalmar län. Något som är viktigt i en turistregion där mängden elbilar ökar under sommaren. Privatleasingbolaget Carplus har sammanställt data från Nobil och Vroom som ger länet plats 6 av 21 i landet. Bästa tillgängligheten finns i Emmaboda, Borgholm och Vimmerby medan exempelvis Nybro och Torsås sackar efter.

Riksgenomsnittet för antal laddstolpar per elbil är 0,13. I undersökningen hamnar Kalmar län i övre delen av listan med ett genomsnitt på 0,19. Det ger plats 6 av 21 sett över hela landet. Kartläggningen har mätt antalet publika laddstolpar per elbil.

Enligt Jan Gustafsson, produktchef på Carplus, så visar undersökningen på tydliga skillnader i hur många laddstolpar per elbil kommunerna har.

Stora skillnader i länet

Den här skillnaden finns även i Kalmar län. I norr ligger man generellt högt medan tillgängligheten varierar mycket i de södra småkommunerna. Länets tre toppkommuner är Emmaboda med ett skyhögt snitt på 0,57 (143 bilar på 82 stolpar), Borgholm på 0,43 (314 bilar på 134 stolpar) och Vimmerby (483 bilar på 170 stolpar). Hultsfred följer strax därefter på snittet 0,32 (291 bilar på 94 stolpar).

Endast tre kommuner i länet hamnar under riksgenomsnittet; Mönsterås på 0,12 (300 bilar på 35 stolpar), Torsås på 0,07 (188 bilar på 14 stolpar) samt Nybro på 0,07 (465 bilar på 34 stolpar).

De tre större städerna i regionen lägger sig precis ovanför snittet för riket; Oskarshamn hamnar precis på länssnittet med 0,19 (598 bilar på 114 stolpar), Kalmar ligger på 0,16 (2474 bilar på 406 stolpar) och Västervik har 0,15 (966 bilar på 145 stolpar).



På länsnivå blir genomsnittet 0,19 med 6957 bilar och 1351 laddstoplar.