Noahs skräckskada – nyckelbenet gick av på tre ställen

Noah Zeylon Thoressons nyckelben gick av på tre ställen efter en situation i slutet av förra fredagens match mot Dalstorps IF. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF har drabbats av ytterligare en skadesmäll. Backen Noah Zeylon Thoressons nyckelben gick av på tre ställen i slutet av matchen mot Dalstorps IF.

Vimmerby IF har haft sin beskärda del av skador under kalenderåret 2025. I förra fredagens 0–1-förlust mot Dalstorps IF var olyckan framme igen.

17-årige ytterbacken Noah Zeylon Thoresson bröt nyckelbenet på tre ställen efter en situation i matchens slutminuter.

– Jag gjorde en glidtackling, fick ut bollen till inkast och fick en av deras spelare över mig. Det gjorde väldigt ont, men jag spelade klart matchen för att det inte var så många minuter kvar. De gjorde tyvärr mål på inkasten efter att jag hade skadat mig, säger Noah Zeylon Thoresson.

Noah Zeylon Thoresson kände direkt att något var fel och pratade med lagledaren Tomas Gustafsson efter slutsignalen.

– Jag frågade Tomas om han kunde kolla på det. Då sa han att det inte såg bra ut så jag åkte med Olle Carlssons föräldrar till sjukhuset i Jönköping för att kolla upp skadan. Jag fick vara där i ett par timmar innan jag blev röntgad. De konstaterade direkt att nyckelbenet var av på tre ställen, säger Noah Zeylon Thoresson.

Oklart om det blir operation

Noah Zeylon Thoresson går runt med mitella och inväntar måndagens återbesök på sjukhuset.

– Då ska de bestämma om det blir operation eller inte. Som det är nu har jag fått en mitella som jag använder.

Han drar sedan t-shirten och huvtröjan åt sidan för att visa upp det skadade nyckelbenet som sticker upp mot huden.

– Man känner sig lite handikappad och kan inte göra så mycket, men jag kan tyvärr inte göra så mycket åt det. Det gör ont, men jag tar smärtstillande för att klara av vardagen.

När Noah Zeylon Thoresson kan vara tillbaka på fotbollsplanen är högst osäkert.

– Jag vet inte hur lång tid det tar, men jag hoppas att jag kan vara med i slutet av säsongen. Nu får jag följa laget från sidan.