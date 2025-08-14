Talangfull mittfältare vänder hem och förstärker VIF: ”Supernyförvärv”

Vimmerby IF kan räkna in ett nyförvärv i form av Ville Abenius, 17-årige mittfältaren som har flyttat hem till Vimmerby efter ett år på fotbollsgymnasiet i Växjö. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF har inlett jakten på nytt kontrakt i division 3. Nu kan VIF addera ett nyförvärv i truppen inför säsongavslutningen. 17-årige mittfältaren Ville Abenius flyttar hem till Vimmerby efter ett år i Östers IF:s organisation.

Förra hösten flyttade Ville Abenius från Vimmerby till Växjö för att gå på fotbollsgymnasium och vara en del av allsvenska klubben Östers IF:s organisation.

Nu, efter ett år i Växjö, har han bestämt sig för att hoppa av och flytta hem till Vimmerby igen.

Det betyder att Vimmerby IF får ett välkommet tillskott i jakten på nytt division 3-kontrakt, en nyhet som Vimmerby Tidning var först med att rapportera om.

– Jag tycker att han har gjort rätt som har testat sina vingar och det är jätteroligt att han känner att Vimmerby IF och det upplägget vi har skapat nu med LIU (lokal idrottsutbildning) och fotboll på gymnasiet gör att han kan fortsätta sin fotbollssatsning här och komma lite närmare seniorfotbollen, säger David Lindgren, huvudtränare för VIF:s herrlag.

Inte spelklar till fredagens match

Att Ville Abenius ansluter till Vimmerbys trupp ser David Lindgren som väldigt positivt.

– För oss är det ett supernyförvärv. Det finns inte jättemånga ambitiösa fotbollsspelare i trakten som är beredda att träna tre pass i veckan och satsa på sin fotboll på det sättet som Ville gör. Det är jättekul med en egen produkt som kommer hem och är redo att vara med och konkurrera redan från start även att han fortsatt är ung.

Ville Abenius kommer inte finnas tillgänglig för spel i VIF:s hemmamatch mot Hjulsbro IK på fredag kväll.

– Nej, tyvärr. Hans spelklarhet infaller på lördag. Östers IF var någon dag sen för att han skulle hinna bli klar, men det har varit snabba puckar sedan i söndags. Han tränade första passet med oss i måndags och spelade med U21-laget på onsdagen.

Ville Abenius är i grund och botten mittfältare och kan användas på de flesta positionerna.

– Han har funktionell teknik och det jag framför allt gillar med honom är hans driv och inställning. Det är jättekul att han är tillbaka i Vimmerby IF.