Tuna bröt mörka trenden – gjorde som Södra Vi efter "VG":s trippel

Överraskande har IFK Tuna, efter en mycket tung period, blivit indraget i bottenstriden. Ett stort trendbrott kom på fredagskvällen. Tabelltrean Fårbo FF kördes över med 5-2. – Vi hade mer löpningar och hängde ihop rätt bra defensivt, konstaterar tränaren Lars Gustavsson.

Södra Vi IF satte press på IFK Tuna förra helgen när man skrällde borta mot topplaget Fårbo FF. Då ville inte Tuna vara sämre. Jakten på nytt kontrakt inleddes under fredagskvällen.

Då skrällde Tuna också mot just Fårbo och vann med hela 5-2 mot tabelltrean på Tunhamra. Efter senaste omgången önskade Lars Gustavsson att Tuna skulle se ut mer som Hammarsgärde och mindre som Manchester City.

– Jo, men så var det. Vi hade mer löpningar i dag, hotar i djupet och det har varit vårt problem offensivt ett tag. Vi hänger ihop rätt bra defensivt och då kan vi få till det, säger Lars Gustavsson.

Tuna hade nio raka utan seger inför den här omgången och har mot alla odds blivit indraget i bottenstriden, trots den relativt fina säsongsstarten.

– Det här var säkert oväntat för många. Framför allt eftersom vi släppt in så mycket mål på slutet och gjort så lite. Vi sätter upp taktiken bra och hade en tanke med hur vi skulle rubba dem. Vi får dem att slå långt tidigt och de får ha boll i ytor där det är ofarligt. Deras ytterbackar fick ha mycket boll, men de fick inte hota något i mitten. Vi stänger till kanterna längre ned i banan och bollarna rinner ned till "Tobbe" (Tobias Thuresson). Vi ligger på rätt sida, som mot Totebo, men nu gick vi lite mer offensivt.

"Mycket floskler"

I paus ledde Tuna med 3-1 efter tre mål av erfarne Victor "VG" Gustavsson, som verkligen gick i bräschen den här kvällen.

– Vi flyttade upp honom lite högre upp i banan och när han bestämmer sig är han väldigt bra. Vi får två snabba i början och det är skönt att få medgång. Vi har för ofta hamnat i underläge. Det är extra skönt när man är lite sargad i självförtroendet.

Fårbo reducerade men mot slutet kom 4-2 genom Jihad Assaf och Anton Carlsson stängde kalaset med sitt 5-2-mål. Nu är Tuna uppe på 19 poäng och tre före SVIF, som har en mycket tuff match mot IFK Oskarshamn i helgen.

– Hur jag ser på läget? Nästa helg är det ny match. Vi måste fortsätta jobba, hänga ihop, ta löpningar för varandra. Det gäller bara att fortsätta tugga och inte tro att något är klart. Det blir mycket floskler nu, men det är nästa match, nästa duell och nästa löpning som gäller. Jag var förvånad över att vi inte vunnit på så länge, men det var skönt att göra det nu.

Laginsatsen hyllades, men "VG" var en stor motor och även Leon Hellström var mycket bra. HÄR finns tabellen.