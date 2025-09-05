"Gurra" om sitt avgörande: "Jag ser inte ens att den går in"

Gustaf Johansson trodde knappt att det var sant när han avgjorde mot Myresjö/Vetlanda. Foto: Arkivbild

Kolsvart ute, blött i gräset, medvind. Det var några av faktorerna som gjorde att Gustaf Johansson blev osannolik matchhjälte på tilläggstid mot Myresjö/Vetlanda. – Jag ska vara ärlig, jag ser inte ens att den går in, skrattar han.

Han är hemplockad från division 5 för att rädda bollar. Att han även skulle bli matchvinnare genom mål framåt tänkte nog inte Vimmerby IF när de värvade honom för någon vecka sedan.

Men så blev det borta mot Myresjö/Vetlanda. Med en frispark från egen planhalva satte Gustaf Johansson 2-1 för sitt Vimmerby.

– Jag tror det är en offside och så får vi en frispark vid mitten på egen planhalva. Vi flyttar fram allt folk och jag tar bara i för kung och fosterland. Det ska sägas att det var kolsvart ute, ingen belysning, medvind och blött i gräset. Det tar en studs och så får deras målvakt bara ett finger på den, säger Gustaf Johansson om drömmålet.

Avsikten var inte att skjuta?

– Nej, jag skulle bara lyfta upp den mot våra starka huvudspelare.

Vad känner du när den sitter?

– Jag ska vara ärlig, jag ser inte ens att den går in. Så mörkt var det. Jag fattar det ju när alla andra börjar fira.

Det här var Gustaf Johanssons första mål. Åtminstone som målvakt. Han petade in en retur för FBSK i början av säsongen, när han var utespelare.

– Ja, det har inte hänt tidigare. Det var helt sjukt.

Hoppet lever

VIF har nu sex poäng upp till säker mark och fem till kvalplats med fyra matcher kvar att spela. De flesta andra lagen som är inblandade i bottenstriden har inte spelat den här helgen ännu.

– Nu finns i alla fall chansen. Hade vi inte vunnit, så hade inte chansen funnits. Bara teoretiskt. Nu får vi fira och vara glada i kväll, sedan är det blickarna mot nästa match. Det är den gamla klyschan.

VIF verkar dessutom fått ytterligare ett anfallsvapen i form av sin målvakt under den sista striden.

– Man kan ju alltid önska, skrattar Gustaf Johansson:

– Det spelar ingen roll vem som nätar, bara vi vinner.