Stejdahl tillbaka efter skadan – lugnande besked efter smällen

Han fick en ny smäll och många drog nog för andan. Efter matchen hade Oskar Stejdahl lugnande besked. – Det var nog mer rädsla och kroppen reagerar lite, säger lagkaptenen.

Det var i en innebandymatch i slutet av februari lagkaptenen för Vimmerby IF, Oskar Stejdahl, ådrog sig en nyckelbensfraktur. Skadan har hållit honom borta sedan dess, men för ett par veckor sedan var han tillbaka i träning.

Det blev ingen trupputtagning i derbyt mot Gullringen, men mittfältsankaret var tillbaka i startelvan i 6-0-segern mot Aneby.

– Skönt, efterlängtat, kul att spela fotboll igen. Det har varit sega veckor. Jag har försökt pusha på annat sätt, men nu fick jag vara tillbaka på planen, säger Oskar Stejdahl.

En bit in i den andra halvleken gick Mariannelundssonen med meriter från ettan i däck. Många befarade nog det värsta.

– Jag fick smällen mot nyckelbenet och då reagerar väl kroppen lite. Det var mest rädsla och gick över fort. Det var ingen fara med nyckelbenet vid smällen där.

"Planerat byte"

Han klev dock av strax därefter.

– Det var ett planerat byte. Vi hade sagt 45 först, men så körde vi 15 till. Det gick bra. Jag känner mig tränad och det var inga krampkänningar eller liknande.

Däremot tyckte han själv att det fanns ett visst inslag av ringrostighet.

– Det är lite beslutsfattandet. Det var en del slarviga pass, men det får man väl köpa när man varit borta i nio veckor.

"Kunde varit två till"

Med Oskar Stejdahl tillbaka i laget får förstås den här starka VIF-upplagan ytterligare en dimension. Matchen mot Aneby blev aldrig spännande.

– De chockade oss lite i första. Vi var inte beredda på att de skulle trycka så mycket långt från början, men sedan ordnade det upp sig. Vi använde varandra, rullade boll och hade bra fart. Det är väl överlag beslutsamheten i passningen och framför mål som kan bli bättre. Men vi springer för varandra och har bra försvarsspel. 6-0 är i underkant.

Tio poän av tolv möjliga gör VIF till serieledare.

– Det kunde ha varit bättre, det kunde ha varit två till. Men vi får vara nöjda. Det var derby senast och då kan vad som helst hända. Det var rättvist med kryss också tycker jag.