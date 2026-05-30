VIF förväntas köra över nästjumbon: "Ska gå ut och prestera"

Vimmerby IF förväntas förstås köra över nästjumbon IF Eksjö Fotboll på XL Bygg Arena. Riskerar det att bli underskattning? – Nyckeln för oss är att ha fokus vår prestation, säger tränaren David Lindgren.

19 poäng efter sex omgångar och kross mot tabelltvåan Aneby SK. Vimmerby IF har varit helt överlägset så här långt in på division 4-säsongen.

Senast fick man slita hårt för tre poäng borta mot IK Vista, men Melker Johanssons mål blev avgörande. Nästjumbon IF Eksjö Fotboll väntar nu i nästa omgång och allas förväntan är naturligtvis att VIF svarar för en ny storseger.

– Det är roligt att vara tillbaka på hemmaplan. För oss handlar det om att försöka hålla fokus på vår prestation snarare än motståndet. Vi har fokus på det vi kan påverka och nu är vi på hemmaplan, och inte så mycket yttre förutsättningar som påverkar. De sista hemmamatcherna har varit riktigt bra. Vi vill gå ut och prestera och göra det vi ska, säger VIF-tränaren David Lindgren.

"Vill driva tempot"

David Lindgren lägger mycket vikt vid den egna prestationen.

– Det är nyckeln precis som i tidigare matcher. Vi vill driva tempot över 90 minuter och då tror jag det är svårt för många lag över tid att stå emot.

Finns det en risk att ni blir förmätna och underskattar Eksjö?

– Det hänger ihop med fokus på prestationen. Jag hoppas att vi som lag, både spelare och ledare, tycker det är roligt att göra bra prestationer och vinna. Jag hoppas att vi ska kunna ha det drivet att prestera och då spelar det inte så stor roll vilka vi möter.

"Tuffa laguttagningar"

I senaste omgången valde Lindgren och övriga som bestämmer att rotera en del.

– Det är tuffa laguttagningar varje match och mer än elva spelare som är förtjänta av att starta matcherna hela tiden. Vill man se det som att vi roterar, så kommer vi göra det hela säsongen. Sedan handlar det om vilka vi möter, vad som kan passa mot vad och så vidare. Vi går på träningsveckorna hela tiden också.

Hur svårt är det att hålla alla nöjda?

– Jag är inte rätt person att svara på hur andra känner, men jag hoppas att alla känner att man har en chans att påverka sin speltid. Det kanske inte alltid sker på en vecka, men det sker över tid och hur dumma tränarna än må vara, så ska bra prestation på träning och i inhopp belönas. Vi har en målsättning att gå upp i trean och det har varit gynnsamt med en konkurrenssituation.

Den här helgen är Oskar Stejdahl bortrest och Noah Zeylon Thoresson är avstängd. Därutöver vilas Arvid Westerling efter att ha startat senaste omgången.