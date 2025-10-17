Anslöt sent på säsongen – viktig påskrift klar för VIF

Vimmerby IF ska ned i division 4 och härja igen. Nu har man fått en mycket viktig påskrift.

Det rör sig om målvakten Gustaf Johansson, som anslöt till VIF sent in på säsongen för att försöka "rädda" kvar klubben i division 3. Gustaf Johansson hade då huserat i Frödinge/Brantestads SK under säsongen och varvat mellan att vara målvakt och utespelare.

Johansson stod alla matcher när VIF jagade nytt kontrakt under september månad. Nu står det klart att han blir kvar i VIF en säsong till.

"Det har varit tyst på våra kanaler ett tag – men tro oss, bakom kulisserna råder det minst sagt full aktivitet. Vi kan med glädje meddela att en av våra målvakter, Gustaf Johansson, valt att skriva på för 2026. En viktig pusselbit med sina ledaregenskaper på planen, skicklighet mellan stolparna och sitt stora VIF-hjärta. Han gjorde comeback under hösten och är nu laddad att ta sig an kommande säsong från start", skriver VIF på sina sociala medier och meddelar att lagbygget fortgår.

