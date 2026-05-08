Supernollan håller i sig för VIF-målvakten: "Står sysslolös"

Målvakten Gustaf Johansson har hållit nollan i fyra matcher i rad för ett Vimmerby IF som toppar division fyra. Foto: Rickard Johnston

437 minuter utan ett insläppt mål. Gustaf Johansson har radat upp nollor för ett Vimmerby IF som fått upp ångan i division fyra. – Sanningen är väl att jag inte haft supermycket att göra hittills. Jag står sysslolös hela tiden bakom en fantastisk backlinje, säger han.

Gustaf Johansson gjorde comeback i Vimmerby IF i höstas men lyckades då inte rädda kvar klubben i division tre. Nu är siktet inställt på en snabb återkomst och efter fem spelade omgångar i fyran ser läget onekligen ljust ut. Fyra segrar, en oavgjord och 13-1 i målskillnad. Enda insläppta målet kom tidigt i premiären mot Mariebo IK. Därefter har Gustaf Johansson spikat igen målet totalt och hållit nollan i totalt 437 minuter.

– Vi är verkligen synkade som lag. Presspelet har fungerat och alla vet vad de ska göra. Vi ger inte motståndaren någon tid och har dessutom en fantastisk backlinje med snabba, ettriga och brytsäkra spelare. Jag har ingenting att klaga på och står sysslolös hela tiden i varje match, säger han.

"Försöker höras och synas"

Nåja, så ödmjuk behöver målvakten knappast vara. Han visar pondus på planen och är ständigt involverad i försvarslinjens positioner.

– Att gorma och skrika på planen är mitt sätt att inte stå och somna. Annars är det lätt att man står och tänker på annat. Jag försöker höras och synas och hjälpa laget på det sättet.

Vad betyder det personligen att hålla flera nollor i rad?

– Det är kul och positivt. En nolla ger en trygghet till laget och känslan av att vi kommer vinna matchen om vi bara gör ett-två mål. Men sanningen är att jag inte har haft supermycket att göra. Mot Ekhagen senast fick jag känna lite på bollen och göra några räddningar men det var inga superräddningar direkt. Jag har fötterna på jorden och ser fram emot nästa match.

Islossning framåt

Han är nöjd med hur Vimmerby IF startat säsongen, inte minst de två senaste matcherna där även målskyttet lossnat ordentligt.

– Vi börjar komma i gång. Försvarsspelet har egentligen suttit under hela försäsongen och nu börjar vi få lite islossning framåt också. Vi hade lite svårt att skapa heta chanser i premiären och mot Gullringen men nu har det börjat släppa vilket är skönt.