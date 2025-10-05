ROSENFORS VANN OCH TOG STEGET UPP I DIVISION 4

Rosenfors IK är klart för division 4 efter 4–0 i avgörande matchen mot Västerviks damfotboll IF B. Foto: Privat

Rosenfors IK är klart för uppflyttning till division 4. Det blev seger med betryggande 4–0 hemma mot Västerviks Damfotboll IF B i säsongsavslutningen. – Det känns riktigt bra, säger tränaren Pierre Ringström.

Rosenfors fick inte jubla över seriesegern mot HM IS förra helgen. Det stora segerjublet utbröt istället på hemmaplan på söndagen. Rosenfors vann med klara 4–0 i seriefinalen mot Västerviks Damfotboll IF B, som var tvungna att vinna matchen för att norpa uppflyttningsplatsen framför ögonen Rosenfors.

Rosenfors ledde med 1­–0 i halvtid efter att Wilda Front satte en hörna rakt i mål i mitten av första halvlek.

– Det var jäkligt spänt och nervöst i laget inför matchen och det förstår jag. När signalen går och matchen börjar släpper det allt mer. Vi äger första halvlek, men Västervik är absolut inte ofarliga, säger Pierre Ringström.

"Ordningen är återställd"

Det avgörande rycket kom med två mål inom loppet av två minuter i ansdra halvlek. Wilda Front satte tvåan i minut 68 och Emma Adolfsson trean två minuter senare. Wilda Front fastställde slutresultatet till 4–0 på straff i 87:e minuten.

– Vi gör det som ett starkt kollektiv. Även om vi har en dipp på tio minuter i början av andra halvlek löser vi det på ett bra sätt. Vi känner i början av andra att vi har en nivå till och vi kommer upp i det igen och vinner rättvist, säger Pierre Ringström.

4–0-segern gör att Rosenfors vinner serien på 41 poäng, fem poäng före tvåan HM IS, och tar steget upp i division 4.

– Ordningen är återställd, det är där vi ska vara. Vi vinner serien för att vi är ett starkt och bra kollektiv.

Hur ska seriesegern och uppflyttningen firas nu?

– Jag själv ska snabbt iväg till Totebo för att vara assisterade domare i seriefinalen mellan H/T och IFK Oskarshamn. Jag hoppas på ett långt firande för tjejerna.

Bäst i ett starkt Rosenfors var tremålsskytten Wilda Front och Puhiza Ajdini.