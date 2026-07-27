PERSONBIL OCH BUSS I OLYCKA I SÖDRA VI

Räddningstjänsten har larmats om en bussolycka på länsväg 819/Djursdalavägen. Olyckan skedde i centrala Södra Vi men det hela ska ha varit relativt odramatiskt.

Larmet gäller en olycka med flera fordon. Larmet kom vid 18-tiden på måndagen.

– En personbil och en buss har gått i varandra. De blockerar vägen nu. Det är inga skador vad vi vet, utan det handlar mer om att de står i vägen. Vi ska ta reda på mer information, säger Ola Ståhlgren vid räddningstjänsten.

Vid 18.45-tiden uppger Ola Ståhlgren att räddningstjänsten lämnat. Det var ingen passagerare i bussen och endast en person i bilen.

– Det var mitt i centrum, vid vägbulan genom Södra Vi, och det var en buss och en personbil som gått ihop i relativt låg hastighet. Föraren av personbilen var lite inklämd och kom inte ut genom förarsidan, men det var inga skador och helt lugnt där, säger han.

Båda fordonen har nu tagits från platsen och det går att passera igen. Polisen skriver på sin hemsida att man håller förhör med båda förarna för att utreda vad som orsakat olyckan. Inte heller polisen har uppgifter om att någon kommit till skada.

– Trafiken flyter på och vi är kvar på platsen för att hålla förhör. Vi får se vad vi landar i och om det blir någon misstanke om brott, säger Filip Annas, presstalesperson vid polisens ledningscentral, vid 19-tiden.

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