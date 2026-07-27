48:e upplagan blir den största någonsin – här är årets nyheter

1977 spelades den allra första. Om några dagar är det avspark för den 48:e upplagan av Bullerby Cup i Vimmerby. Ännu ett år slås rekord och i år är det hela 232 lag. – Någonstans är det här en rimlig maxgräns, säger cupgeneralen David Lindgren.

Cupen har vuxit år för år de senaste åren. 2023 var det 212 anmälda lag. Året därefter 218 och 2025 blev ett nytt rekordår med 228 anmälda lag.

Det rekordet stod sig dock bara ett år. Ytterligare fyra lag deltar i år och totalt är det alltså 232 till antalet. Det gör att det blir 3 700 deltagare som kommer försöka göra målgester, skapa oförglömliga minnen och ha ett riktigt cupäventyr under några sommardagar i Vimmerby.

I vanlig ordning indikerade huvudfunktionärsmötet på måndagskvällen att mycket är förberett på bästa sätt. I princip inga frågor behövde få några svar.

– Känslan är bra. Det mesta är sig likt även om det är lite nyheter i år. Funktionärerna är mer rutinerade än vad jag är, säger David Lindgren som gör sin fjärde turnering som cupgeneral.

Gräset ser bättre ut

Oron har förstås varit kvaliteten på ceosgräset en längre tid.

– Det är den stora och nästan enda oron. Nu ser den betydligt grönare och finare ut än i våras, säger Lindgren.

Har ni kunnat vattna eller är det tack vare regnet?

– Det är en kombination. Tillståndet från länsstyrelsen har funkat tills nu, så det ser bra ut.

Annons:

Två stora nyheter

Årets två stora nyheter är att Länsförsäkringar har blivit ny huvudpartner till cupen och att Djursdala SK för första gången deltar. Det var nära redan förra året, men David Lindgren ligger inte sömnlös för att det blir en helt ny förläggning.

– Vimmerby är ju inte så stort, så det är inga nya bekantskaper på det sättet. Tilliten jag har till personerna som ska sköta det här gör att det känns lugnt. Jag tror också att man vill göra ett bra jobb som en del av Bullerby Cup-arrangemanget. När det gäller vår nya samarbetspartner känns det spännande. Det är positivt att det är en nationell partner. Andra cuper har varit i framkant där och kunnat bygga en intäkt. Så det är både spännande och kul att vi fick med oss dem.

Utöver nyss nämnda Djursdala SK samarbetar Vimmerby IF också med i sammanhanget rutinerade Frödinge/Brantestads SK, Storebro IF och Södra Vi IF.

Campingen i Storebro är, trots att tio platser tillkommit, helt fullbokad. Turneringen spelas på just Ceosvallen och Bruksvallen i Storebro under torsdag till lördag. Det är tio-, elva- och tolvåringar som ska lira boll utan att räkna resultat. Dessutom finns det 13-årsklasser på både flick- och pojksidan – och där kommer en vinnare att utses.

Ett lag kommer från utlandet. Även om det förstås är många föreningar från närområdet är spridningen stor.

– Det är samma tyska förening som förra året och samma spridning som det brukar vara. Det är från Stockholm i norr ned till Skåne och Gotland. Det är flera nya föreningar jag inte har sett tidigare i cupen och det är roligt.

Tror det här är taket

För att en sådan här cup ska vara möjlig krävs det naturligtvis att otroligt många människor hjälper till med en mängd olika saker. Det handlar om allt från att laga och servera mat till att ta hand om campingen och att döma själva matcherna.

I år handlar det om drygt 700 ovärderliga funktionärer. En annan nyhet är att sociala medier-proilen Taib Sisic, som dömer i förbundsserierna, kommer hit och dömer tävlingsfinalerna.

– Nu återstår bara det sista och det är att förbereda respektive förening. Målen ska ut, det sista ska finsnickras och incheckningen ska förberedas.

Är det här maxtaket eller kan ni slå nya rekord? – Någonstans är det här taket när det gäller spelplaner och att ta emot fler lag. Jag tror att det här är ett gynnsamt samarbete och att försöka växa ännu mer skulle göra det svårt att bibehålla kvaliteten. Det här är nog en rimlig maxgräns.

Senare under veckan kommer Vimmerby IF gå ut och påminna Vimmerbyborna om att inte ta bilen till Ceos-området. Detta med tanke på det enorma tryck turneringen innebär.