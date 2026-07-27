Inget svar om stöd till tågtrafiken – regionen pressar regeringen

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län, kräver att regeringen ger regionen svar om statligt stöd till tågtrafiken.
Foto: Pressbild
Under juli har Trafikverket informerat Region Kalmar län om att det ännu inte tagits något beslut om de statliga samverkansavtalen för den interregionala kollektivtrafiken under 2027. Det uppger regionen i ett pressmeddelande. För Region Kalmar län handlar det om Stångådalsbanan, som sträcker sig mellan Linköping och Kalmar. Förra året fick sträckan åtta miljoner mindre i statligt stöd.
Enligt Trafikverket beror fördröjningen av beskedet på att det ännu inte finns ekonomiska förutsättningar. I pressmeddelandet konstateras att det är det tredje året i rad som regionen inte får besked i tid för att kunna planera trafiken till nästkommande år.
– Vi behöver känna till de ekonomiska förutsättningarna innan vi kan beställa trafik. När beskeden dröjer blir det mycket svårt att planera inför nästa trafikår, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län, i pressmeddelandet.
Kräver nytt svar från regeringen
Regionen skrev ett brev till regeringen i november 2025, om den minskade statliga ersättningen för 2026 och efterfrågade långsiktiga planeringsförutsättningar och en stabil finansiering av den interregionala kollektivtrafiken.
Region Kalmar län har nu tillsammans med Tåg i Bergslagen AB skickat ett nytt brev till infrastrukturministern. I brevet påtalas att planeringen för trafikåret 2027 försvåras på grund av den fortsatta osäkerheten kring finansiering och stöd. Nu kräver därmed regionen ett besked om den statliga finansieringen.