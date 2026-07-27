Inget svar om stöd till tågtrafiken – regionen pressar regeringen

Region Kalmar län kräver besked om huruvida de får statligt stöd till tågtrafiken. Förra året blev stödet åtta miljoner mindre och regionen kräver svar för att kunna planera nästa trafikår.

Under juli har Trafikverket informerat Region Kalmar län om att det ännu inte tagits något beslut om de statliga samverkansavtalen för den interregionala kollektivtrafiken under 2027. Det uppger regionen i ett pressmeddelande. För Region Kalmar län handlar det om Stångådalsbanan, som sträcker sig mellan Linköping och Kalmar. Förra året fick sträckan åtta miljoner mindre i statligt stöd.

Enligt Trafikverket beror fördröjningen av beskedet på att det ännu inte finns ekonomiska förutsättningar. I pressmeddelandet konstateras att det är det tredje året i rad som regionen inte får besked i tid för att kunna planera trafiken till nästkommande år.

– Vi behöver känna till de ekonomiska förutsättningarna innan vi kan beställa trafik. När beskeden dröjer blir det mycket svårt att planera inför nästa trafikår, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län, i pressmeddelandet.

Kräver nytt svar från regeringen

Regionen skrev ett brev till regeringen i november 2025, om den minskade statliga ersättningen för 2026 och efterfrågade långsiktiga planeringsförutsättningar och en stabil finansiering av den interregionala kollektivtrafiken.

Region Kalmar län har nu tillsammans med Tåg i Bergslagen AB skickat ett nytt brev till infrastrukturministern. I brevet påtalas att planeringen för trafikåret 2027 försvåras på grund av den fortsatta osäkerheten kring finansiering och stöd. Nu kräver därmed regionen ett besked om den statliga finansieringen.