BLEV BLÄNDAD AV SOLEN – KÖRDE NED VÄGSKYLT

En trafikolycka inträffade på Stockholmsvägen i Målilla under måndagskvällen.

Det ska röra sig om en singelolycka med personbil. Larmet kom vid 19.40-tiden på måndagen. Det visade sig dock vara en relativt sett odramatisk olycka.

– Det var en förare av en personbil som blev bländad av solen och körde ned en vägskylt, eller vägvisare egentligen, i en mindre rondell i Målilla, säger Michael Hesselgård vid räddningstjänsten.

Det gick därefter hål på tanken till spolarvätskan.

– Men det dunstar av sig själv, så det gör vi inget åt. Det blir en felanmälan på skylten, men annars kunde man ta bilen därifrån och allt var okej.

Några personskador blev det inte.

– Nej, man var bara lite chockad och rädd när man blir bländad och det sedan smäller till.

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