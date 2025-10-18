IFK TUNA MISSADE ATT SÄKRA KONTRAKET EFTER SENT TAPP

Victor Gustavsson var på väg att bli matchvinnare, men Blomstermåla vände med tre mål under matchens avslutande 20 minuter. Foto: Arkivbild

Oavgjort hade räckt – och efter 70 minuter ledde IFK Tuna med 1-0. Då vände Blomstermåla med tre raka mål och snodde åt sig kontraktet. – Jag är tom och besviken. Det här är en match vi ska vinna, säger tränaren Lars Gustavsson.

IFK Tuna tog inte chansen att säkra nytt kontrakt i division fem.

Det står klart efter en dramatisk upplösning i den avgörande kvalmatchen mot Blomstermåla.

Victor Gustavsson gav IFK Tuna ledningen efter en halvtimme och 1-0 stod sig en bra bit i andra halvlek.

– Det är slarvigt överlag från båda lagen. Gå-fotboll. Men jag tycker att vi har kontroll på det och i paus pratade vi om att vi skulle hålla ihop och köra på, säger tränaren Lars Gustavsson.

"Vår oförmåga att få bort bollen"

Men de blåvita orkade inte hela vägen. I den 72:a minuten kvitterade Blomstermåla genom Tobias Magnusson och med bara tio minuter kvar att spela satte Tobias Ermin 2-1.

– Båda målen är vår oförmåga att få bort bollen. Blomstermåla är inte bra, men de lyckas göra mål och det gör inte vi, suckar Gustavsson.

En kvittering hade räckt för nytt kontrakt i femman och IFK Tuna skapade flera chanser under matchens avslutande minuter, men istället avgjorde Blomstermåla på tilläggstid.

– Vi har så många lägen. Deras målvakt släpper returer konstant men vi kommer inte med full fart i löpningarna. Sen lyfter vi upp folk i slutet men det är svårt att göra taktiska förändringar när vi inte kan träna på det och aldrig kan prata med våra spelare och visa hur vi ska göra. För folket är inte på träningarna, säger Lars Gustavsson.

"En match vi ska vinna"

Han lyfter fram just träningsnärvaron – eller snarare bristen på närvaro – som huvudorsaken till IFK Tunas tunga säsong.

– Det är oträning som är bekymret. Vi har ett fåtal som är på träningarna och har inte möjlighet att spela ihop oss. För mig är det här ändå en match vi ska vinna, men det spelar ingen roll. Just nu är jag mest tom och besviken.

Hur tänker du själv kring nästa säsong?

– Det har jag inte funderat på alls.