VFF FÖLL I KVALFINALEN – OKLART OM DET BLIR UPPFLYTTNING

Ville Grönwalls Västerviks FF förlorade kvalfinalen mot Malmbäcks IF med 1–3. Det är i dagsläget oklart om det blir spel i division 4 eller division 5 nästa säsong. Foto: Hans Lindqvist

En poäng hade räckt för att gå upp i division 4. Västerviks FF förlorade kvalfinalen mot Malmbäcks IF med 1–3 och har just nu ingen aning om det blir division 4 eller division 5 nästa säsong.

Västerviks FF vann de två inledande kvalmatcherna mot Mariebo IK och Bäckseda IF och satt i förarsätet inför kvalfinalen mot Malmbäcks IF på bortaplan. För VFF skulle det räcka med en poäng för att vinna gruppen och ta klivet upp i division 4 igen.

VFF var i ledning med 1–0 i halvtid efter mål av Zackarias Kenndal i 16:e minuten.

– Vi har matchen i första halvlek, gör 1–0 och har chanser till att utöka ledningen. De skapar ingenting och vi har bra kontroll på det, säger tränaren Thomas Kongstad och fortsätter:

– Vi går in i paus med en bra känsla. I de två första kvalmatcherna har vi fått problem när andra halvlek startar och laget vi möter får trycket på oss. Det fick de inte i den här halvleken utan det är vi som tar tag i spelet.

Målskillnadshistoria

Malmbäck kvitterade förvisso till 1–1 i 53:e minuten.

– De får 1–1 på en långboll där en av våra mittbackar halkar i vändningen. De blir två mot målvakt och det är kvitterat.

Med nio minuter kvar av ordinarie tid gjorde Malmbäck 2–1 på hörna, vilket fick VFF att gå framåt.

– Vi försöker gå för en kvittering, men det blir ostrukturerat samtidigt som man vet att det räcker med en chans och vid mål är det vi som är i förarsätet igen.

Malmbäck punkterade tillställningen med 3­–1 på stopptid.

– Det var synd. Hade det stannat vid 2–1 hade jag varit mer optimistisk om en plats i division 4. Det blir en målskillnadshistoria och vi får räkna på det när vi åker hem.

"Får säkert inget besked i helgen"

Besvikelsen var stor bland spelarna och tränarna i omklädningsrummet efter matchens slut.

– Det var väldigt deppigt och det ska vi vara när vi var så nära och får stryk. Samtidigt måste spelarna inse att de har gjort en fantastisk säsong i år. Vi har en snittålder på 18 år och de spelar riktigt fin fotboll. De tränar bra och jag hade väl trott att utväxlingen av träningen som vi har lagt ner i år skulle komma nästa år. Den har slagit ut i år.

VFF slutar tvåa i kvalgruppen med sex poäng och +1 i målskillnad. Det är oklart om det räcker för att gå upp i division 4.

– Vi har kollat resultaten lite snabbt och jag tycker att det ser ut som att de går emot oss. Det är frågan om vi inte hamnar som tredje bästa tvåan. Vi får hoppas att vi har räknat fel, att resultaten går vår väg, att det är tillräckligt många småländska lag som blir kvar i division 3 och att vi får en plats i division 4.

Kongstad har just nu ingen känsla för vad det blir.

– Vi är väldigt besvikna över att vi har förlorat kvalfinalen och vet just nu inte vad som händer. Vi får säkert inget besked nu i helgen utan det är nog sina egna uträkningar som man får göra. Grottar man ner sig i det får man säkert svar och det kommer jag säkert göra i kväll av ren nyfikenhet.

Alla spelare jobbade och slet i 90 minuter. Bäst var Ville Grönwall och Tobias Bertilsson.