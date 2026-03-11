Ungt VIF briljerade mot VFF – men det blev tajta siffror

Olle Carlsson var en av många bra i VIF mot VFF. Foto: Arkivbild

De blivande seriemotståndarna Västerviks FF och Vimmerby IF mätte musklerna i afton. Vimmerbys visade sig vara större, men det blev "bara" 3-2. – Sett till 90 minuter får vi många bra svar, säger VIF-tränaren David Lindgren.

Förra året befann sig Vimmerby IF i division 3 och Västerviks FF i division 5. I år möts de båda i division 4. Under onsdagskvällen passade båda lagen på att känna på varandra inför det stundade seriespelet.

Vimmerby IF visade då att man är det något bättre laget, åtminstone för tillfället.

– Vi kommer ut i paus och har 1-0. Vi känner att sett till bollinnehav och målchanser är det skönt att vi lyckas ta en sen ledning, men det kunde ha varit större siffror. Det var en väl genomförd första. Andra är också bra, men vi bjuder på situationer där målen uppstår, säger tränaren David Lindgren.

Efter VFF:s kvittering till 1-1 tyckte Lindgren att hans lag höjde sig igen.

– Vi gör 2-1 och 3-1 och har bud på fler mål, men sedan blir vi lite övermodiga i slutet och bjuder på en situation till. Sett till 90 minuter får vi många bra svar och många gör bra matcher. Kul för de yngre från U-laget att få visa upp sig.

Stor skillnad mot BOIF

VFF, som bara mött BOIF i sin enda match hittills på försäsongen, märkte att det här var något annat.

– Vimmerby var duktiga och hade högt bolltempo, mycket rörelse och platsbyten. De satte press på oss och var spelförande. Vi har perioder i matchen som också var bra, men det är helt klart rättvist att de vinner matcher. De kunde nog ha gjort några till, säger VFF-tränaren Thomas Kongstad.

Att det här bara var Västerviks andra match syntes.

– I perioder spelar vi bra, men vi får försvara mycket, täcka ytor och jaga boll. När vi vinner den blir vi lite för raka. Vi måste behålla bollen då och andas. När vi gjorde det ibland kunde vi göra det och rulla den lite och då mäter vi oss, men vi lär oss av att möta den här typen av lag. Det är stora kvalitetsskillnader mellan Vimmerby och BOIF och här behöver vi vara snabbare i beslutsfattandet. Där måste vi bli bättre och det blir vi säkerligen också när vi får möta den här typen av motstånd.

Annons:

Målskyttar och beröm

Vimmerbys tre mål gjordes genom dubbla fullträffar av Armend Mahmutaj samt ett av debutanten Mayas Kharouf. För Västervik var det Grönvalls – Ville och Herman – som nätade.

I hemmalaget var Tobias Bertilsson, Ville Grönvall och nyförvärvet Mattias Melki, som gjorde sin debut, framträdande och gjorde goda intryck. Hos VIF berömdes ungdomarna Jakob Hultqvist, Liam Persson, Mayas Kharouf. Även Esrom Habtom, Enock Jörgensen, Olle Carlsson och Armend Mahmutaj stack ut.