Tränarsidan spikad i DSK – han fortsätter som assisterande tränare

Ludvig Lundqvist och Simon Henriksson kan glädjas åt att assisterande tränaren Björn Stridh fortsätter i Djursdala SK. Foto: Stefan Härnström

Huvudtränaren David Henriksson har varit klar ett tag. Nu meddelar Djursdala SK att tränarsidan har blivit komplett. Björn Stridh fortsätter i rollen som assisterande tränare.

Det var under Djursdala SK:s årsfest på lördagskvällen som division 5-klubben informerade för festdeltagarna att tränarsidan är komplett för 2026 års säsong.

Björn Stridh har lämnat klartecken och kommer fungera som assisterande tränare till David Henriksson även 2026.

"Jag känner att vi har något riktigt spännande på gång i Djursdala SK. Den utveckling laget visade under den gångna säsongen – både individuellt och som grupp – gör att jag vill vara med och bygga vidare. Det finns en stark vilja i truppen att ta nästa steg, och det är en resa jag gärna fortsätter leda", säger Björn Stridh till klubbens Facebooksida.

Fem spelare fortsätter

Det som var avgörande för hans beslut var känslan i laget och föreningen.

"Spelarnas engagemang, ledarstabens stöd och klubbens långsiktiga vision gjorde det lättare att ta beslutet. Vi har en miljö där alla vill framåt, och när man känner det stödet från alla håll blir det självklart att fortsätta. Sen spelar det också in att jag själv känner att jag har med att bidra med – vi är inte färdiga än", säger Björn Stridh.

Simon Henriksson, sportsligt ansvarig, gläds åt att tränarduon nu är spikad.

"Det här har varit vårt förstaval hela tiden och det känns väldigt bra att Björn nu bestämt sig. Han och David har en väldigt bra relation och kompletterar varandra på ett bra sätt", säger SImon Henriksson.

Fem spelare från årets trupp – Tias Svensk Rosin, Eric Karlsson, Martin Larsson Didi, Felix Grönqvist och Andreas Gunnarsson – väljer att spela vidare i DSK.