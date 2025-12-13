Tarabeih skarpt kritisk mot VIF: "Tycker inte om det de gör och det de lovar"

Ahmed Tarabeih går till Hjorted/Totebo efter fyra säsonger i Vimmerby IF. I en intervju med vår tidning riktar den offensive spetsspelaren skarp och syrlig kritik mot sin tidigare klubb.

Ahmed Tarabeih har efter fyra säsonger i Vimmerby IF bestämt sig för att göra ett klubbyte. Det blir spel med division 4-nykomlingen Hjorted/Totebo kommande säsong.

Det är med en känsla av besvikelse kopplat till uteblivna sportsligt satsningar som Ahmed Tarabeih lämnar Vimmerby IF och riktar skarp kritik mot sin dåvarande klubb i en intervju med vår tidning.

– Att fortsätta i Vimmerby var absolut inte intressant om jag ska vara ärlig. Jag har varit i Vimmerby i fyra år och trivts hur bra som helst med A-laget, lagkamraterna och personerna som gör saker runt omkring. Jag tycker inte att det är en klubb som står för det de säger att de gör, säger Ahmed Tarabeih.

Vad handlar det om?

– De säger alltid att de har ambitioner, vill gå framåt och förbättras. Allt det de gör är bara motsatsen och de vill egentligen inte gå framåt. Det är en klubb som styrs av familjer och närstående till familjerna. De satsar på barn och ungdomar och det är bland det viktigaste som finns i en förening. Det gör Vimmerby bra, men samtidigt måste man tänka på helheten. Om ni verkligen vill satsa på barn och ungdomar kan ni inte ha ett A-lag som spelar i division 4. Ni vill inte ens satsa på ert A-lag. Varje gång det känns som att man har något bra på gång så dras det bara ner. Jag vet att det är väldigt många som håller med dig, men inte vågar träda fram och säga sanningen, säger Ahmed Tarabeih.

"Mycket som händer bakom kulisserna"

Den offensive spelaren ifrågasätter beslutet att göra sig av med Fredrik Falkevall, huvudtränaren som ledde VIF till en topplacering 2024 och fick lämna efter endast ett år på posten.

– Jag ska säga att det är mycket som händer bakom kulisserna och som inte kommer fram. Det finns folk i föreningen som vill påverka tränare och påverka laguttagningarna. Jag har sagt det innan och jag säger det igen – jag tycker att det var fel att göra sig av med Falkevall. Egentligen är Falkevall den enda tränare som jag har sett med mina egna ögon som kan ta upp Vimmerby dit de påstår att de vill vara. Falkevall är den bästa tränaren jag någonsin har haft och som jag någonsin kommer ha. Han är en jättefin person och snackar vi fotboll finns det ingen häromkring som kommer i närheten av hans fotbollskunskap.

Det rådde, enligt Tarabeih, delade meningar i spelartruppen om man ville behålla Falkevall eller inte.

– Jag kom inte överens med Falkevall i början, men det gjorde jag med tiden. Jag vet att det var många i laget som inte ville ha honom och jag vet att det var många som ville ha honom. Det är omöjligt att göra alla nöjda och då får man ta beslutet som är bäst för klubben. Vilket beslut är bäst för klubben? Det hade varit att behålla Falkevall.

Annons:

"De gör inget för att gå framåt"

Vimmerby IF upplevde ett kämpigt 2025 och trillade ur division 3. Tarabeih anser att klubben bara låtit det ske.

– Bara så jag klargör det så tycker jag om Vimmerby och det är inte personligt mot någon person. Jag tycker inte att de står för ambitionerna och snacket om att de vill framåt eftersom de gör motsatsen. När man går till Vimmerby säger de ”vi satsar, har ambitioner och vill framåt” och så fort man skriver på så är det motsatsen. Det finns ingen som vill gå framåt och de gör inget för att gå framåt. Det är viktigt för folk att förstå att ingen i Vimmerby vill gå framåt. Om Vimmerby ska lyckas på något sätt så måste de bort med hela styrelsen, från topp till tå.

Du anser att klubben behöver en annan styrning?

– Ja. Jag tycker att det är så synd att Vimmerby är en klubb som inte vill framåt när de är kapabla till att spela i division 1 och uppåt. Det är sånt som de kanske går runt och säger att de gör, men de gör tvärtom. Jag har själv varit i klubben i fyra år och sett det med egna ögon. Det har varit samma ledning i fyra år och det har inte gått framåt ett jäkla skit.

"Tycker inte om det de gör och det de lovar"

Tarabeih uttrycker sin oro för framtiden i Vimmerby IF:s herrlag.

– Man får inte glömma en viktig sak. Vem var det som tog upp Vimmerby till division 3? Det var Hultsfredsgrabbarna med mig, Haris (Dreco), ”Sella” (Selatin Shaljani), Ilhan (Jejna), ”Ludde” (Ludvig Strömbom) och Anton (Ljungberg). Nu åkte Vimmerby ner från division 3 och det var när Hultsfredsgrabbarna inte spelade längre. Jag var skadad och det var första gången jag missade en hel säsong.

Han anser att hans önskemål om satsningar inte har infriats.

– Jag vet att många håller med mig i detta och det stör mig så mycket. Jag tycker inte om det de gör, det de lovar och det de pratar om när de gör tvärtom. Jag har velat gå upp till division 2 med Vimmerby, men det går inte att bara jag vill det. Styrelsen måste också vilja det.

En annan sak som han reagerar på är VIF:s policy gällande "så många som möjligt, så länge som möjligt".

– Jag kan tycka att VIF, som den största klubben, har ett ansvar att vilja det bästa för ens spelare och fotbollen generellt och det kan betyda låna ut en ung talangfull spelare i mogen ålder till andra klubbar runt omkring som gynnar alla partners och ger spelaren den bästa möjliga utveckling istället för att hålla kvar så länge som möjligt tills de är 20-21 år och då komma på "du är inte tillräckligt bra för A-laget" och skicka spelaren vidare då. En utlång i ett tidigare skede skulle kunna göra att fotbollen i samhället växer till den nivå den bör vara på. Det har funnits många talanger i VIF som de övertalat och behållit för länge i egna led som hade kunnat utvecklas och blivit mycket bättre än vad de blivit på grund av deras policy.

Klicka här för att läsa artikeln där VIF:s ordförande Stefan Bragsjö bemöter kritiken.