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Nämnden visar överskott – i både Vimmerby och Hultsfred

Miljö- och byggnadsnämnden ger en positiv bild av verksamheten och ekonomin i sin rapport per den 30 april. Foto: MostPhotos

Nämnden visar överskott – i både Vimmerby och Hultsfred

POLITIK 14 juni 2026 16.00

Miljö- och byggnadsnämnden går med överskott i både Vimmerby och Hultsfred. För Hultsfred handlar det om 751 000 och Vimmerby 667 000.

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Den gemensamma nämnden går med överskott på grund av minskade personalkostnader som påverkas av föräldraledighet, tjänstledighet och vakanser. Även kostnaderna för bostadsanpassning har blivit lägre än förväntat i kombination med att budgeten utökats.

Utöver ekonomin vittnar tertialrapporten för januari-april goda betyg från de som haft med förvaltningen att göra och medarbetarna verkar både nöjda och friska. 92 procent av verksamheter och invånare som har kontakt med förvaltningen får svar inom två dagar.

Handläggningstiderna bedöms som rimliga för stunden.

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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