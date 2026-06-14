Superviktiga poäng för VIF – Alice gjorde drömmål

Alice Kennmark fick på en riktig fullträff i viktiga matchen mot Mjölby. Foto: Rickard Johnston

Nio, sex eller tre poäng ned till den negativa kvalplatsen? Det var alternativen för Vimmerby IF inför matchens mot Mjölby AI. Det blev nio poäng efter en viktig 2-1-seger. – Det är jättesköna poäng att ha med sig, säger tränaren Per Lindqvist.

Ett skyfall före matchstart påverkade matchbilden.

– Himmelen öppnade sig så man är så blöt man kan vara. Det är vad det är. När det är varmt får man springa mycket så det fläktar, nu fick man springa för att hålla värmen istället, säger Lindqvist som fick se sitt lag sakna det mesta första halvtimmen:

– Då hittar vi inte rätt och det är mycket felpass. Sista kvarten av första gör vi jättebra, vi vinner lite närkamper och Julia Rosin går i bräschen.

Kennmark slog till från håll

VIF fick en drömavslutning på första halvlek med 1-0 av Alice Kennmark och 2-0 av Frida Pöder direkt därefter.

– Alice gjorde ett riktigt fint mål där hon kom in från kanten och skruvade in bollen.

I andra hade Vimmerby relativt bra kontroll och flera bra lägen att punktera tillställningen. Spännande blev det hela vägen in. Mjölby reducerade i slutskedet, men bortasegern var klart rättvist.

– I andra hade vi kunnat stänga ned matchen, men de får in en reducering med fem-sex kvar. Det blir lite svajigt. Vi har en boll inne, men domarna ser inte det och det är skönt att det inte blir avgörande.

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Många spelare plussas

Vimmerby har nu nio poäng ned till just Mjölby på den negativa kvalplatsen.

– Hur det såg ut vissa stunder syns ju inte i tabellen och det känns skönt på det sättet. Vi känner att vi ska ha med oss tre poäng och vi har väldigt mycket lägen återigen. Jag tycker inte att vi släpper till särskilt mycket och det tar vi med oss.

Många spelare gjorde bra ifrån sig och centrala lirarna Nathalie Johansson, Frida Pöder, Julia Rosin, Molly Levin och Saga Stejdahl lyfts lite extra.

Tabellen finns här.