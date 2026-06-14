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Bedrägeriet gick långt – men mannen blev inte av med något

Foto: MostPhotos

Bedrägeriet gick långt – men mannen blev inte av med något

KRIM 14 juni 2026 18.00

En man i 55-årsåldern fick ett sms som såg ut att komma från ett järnvaruhandelsföretag. 

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I meddelandet stod att målsägande hade en beställning på väg. 

– Det fanns även med ett telefonnummer i sms:et och han ringde upp det här numret och fick prata med en kvinna. Han förklarar då att han inte beställt något, säger Hampus Haag vid polisen. 

Han blev därefter vidarekopplad till en fejkbank och fick prata med en man som kom från bankens säkerhetsavdelning. 

– Han blev ombedd att logga in med sitt bank-id och öppna en app från en betaltjänst. Målsägande började känna att något var fel och avslutade samtalet. 

Han tog därefter kontakt med sin riktiga bank och förstod att han inte hade blivit av med några pengar. Det finns ingen misstänkt för bedrägeriförsöket.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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