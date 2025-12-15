15 december 2025
AVSLÖJAR: HM IS-anfallaren har gjort sitt val

Rasmus Samuelsson har provtränat både med Vimmerby IF och Gullringens Goif och nu har han enligt uppgifter gjort sitt klubbval. Foto: Rickard Johnston

FOTBOLL 15 december 2025 11.25

Han har gått i valet och kvalet mellan division fyra-klubbarna Vimmerby IF och Gullringens Goif. Nu kan vår tidning avslöja att HM IS-anfallaren Rasmus Samuelsson går till VIF.

För en vecka berättade Rasmus Samuelsson i en intervju att han valde mellan Vimmerby IF och Gullringen. Anfallaren har provtränat med båda klubbarna under hösten och enligt uppgifter till vår tidning ska han nu ha bestämt sig för VIF.

Själv vill han varken bekräfta eller dementera uppgifterna.

– Det diskuteras lite fortfarande men det blir nog klart snart, säger han.

Den 30-årige forwarden gjorde 25 mål på 19 matcher i HM IS under den gångna säsongen. Han har gjort flera sejourer i Gullringens Goif tidigare men aldrig representerat Vimmerby IF.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

