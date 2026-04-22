Melker kliver ut på Gullemon i "fel" tröja: "Det blir speciellt"

Melker Johansson låg bakom segern mot Hjorted/Totebo med ett assist till 1-0-målet. Nu ställs VIF-yttern mot moderklubben Gullringens GoIF. Foto: Rickard Johnston

För drygt ett år sedan gjorde han den känsliga övergången från Gullringens GoIF till Vimmerby IF. På fredag kliver Melker Johansson ut på Gullemon i ”fel” tröja. – Det blir speciellt. Jag har hela släkten därnere och har lagt x antal timmar på Gullemon. Det är klart jag kommer få höra något och så ska det väl vara också, säger 21-åringen.

Först gick Albin Gustafsson från Gullringens GoIF till Vimmerby IF. Året efter var det Melker Johanssons tur att gå samma väg. Även om rivaliteten mellan klubbarna inte är lika stark som förr medger Melker att det inte var helt friktionsfritt.

– När det väl kom på tal var det absolut lite känsligt. Men nästan alla man pratar med förstår varför, säger han.

"Derby är derby"

Då spelade Gullringens GoIF i division fyra och Vimmerby IF i division tre. På fredag möts de på Gullemon – i samma serie.

– Man gick inte till Vimmerby IF för att möta Gullringen, det gjorde man inte, säger han och skrattar. Men jag tror inte att det är några hard feelings. Det ska nog gå bra.

Du har tidigare sagt att rivaliteten mellan klubbarna inte är som för 20-30 år sedan. Finns det någon rivalitet kvar?

– Ja, men det är klart. Derby är derby. Vimmerby och Gullringen hatar varandra tänkte jag säga, men som sagt: förr var det mer än vad det är nu.

Vimmerby IF kommer från en skön derbyseger mot Hjorted/Totebo med 2-0 och för Melker själv blir det nu första gången han ställs mot sin gamla klubb i en tävlingsmatch.

– Det är nervöst som vanligt, men det ska bli roligt. Det kommer bli speciellt att kliva ut på Gullemon när man varit därnere x antal gånger och lagt ner så många timmar. Dessutom har jag hela släkten där.

Vad tror du att du kommer få för bemötande?

– Det är klart att jag kommer få höra något. Så ska det väl vara också.

Annons:

Svårpasserad motståndare

Den snabbe yttern har stor respekt för sina tidigare lagkamrater och är inställd på att få gå en tuff match mot rutinerade Ola Lindblom.

– Jag misstänker att jag kommer få möta honom rätt mycket... Han kan mig utan och innan och det gäller att dra fram några andra kort i rockärmen.

Hur tar man sig förbi Ola?

– Ja, han är nog en av de svåraste att ta sig förbi faktiskt. Han är inte så snabb men han är smart, ligger rätt och faller ofta alldeles för bra, skrattar Melker och fortsätter:

– Förhoppningsvis kan jag ändå utnyttja farten. Där ligger han lite i lä.

Även Gullringens GoIF har öppnat med dubbla segrar och Melker Johansson varnar för att dra på sig fasta situationer i derbyt.

– De är lite tyngre i luftrummet och även inkast i offensiva delen är farligt att dra på sig. ”Ralle” (Rasmus Bexell) är ingen liten pjäs direkt och sedan har de Ola och alla de andra. Nej, vi måste undvika fasta situationer.

Hur påverkar det er att spela på naturgräs?

– Det är klart det blir en omställning. På Ceos rullar bollen mycket fortfare. Sedan är Gullemon alltid Gullemon och oftast fin. Det är bara synd att matchen är nu. Gräset är lite halvdåligt men det ska nog inte påverka alltför mycket.

Stort hot offensivt

Mot Hjorted/Totebo låg Melker Johansson bakom en hel del av Vimmerby IF:s farligheter från sin högerkant och spelade fram Armend Mahmutaj till det avgörande 1-0-målet.

– Jo, jag tycker att jag gjorde det rätt bra. Jag fick en fin boll i djupet och hittade in bra i boxen. Jag känner att min roll är att vara ett offensivt hot och ligga på rulle. Utnyttja farten. Sedan ska jag förhoppningsvis göra några mål framåt också och framför allt spela fram till ett par.