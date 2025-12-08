Forwardens svåra klubbval: "Vill helst ge det en tid till"

Rasmus Samuelsson klappas om efter ett av sina två mål borta mot IF Hebe i somras. Nu funderar HM IS-forwarden på vilken division 4-klubb han ska välja att representera 2026 och valet står mellan Vimmerby och Gullringen. Foto: Ossian Mathiasson

Division 4-spel med Vimmerby IF eller Gullringens GoIF. Det är vad HM IS-forwarden Rasmus Samuelsson just nu går runt och funderar på.

30-årige HM IS-anfallaren Rasmus Samuelsson kan se tillbaka på ett lyckat fotbollsår. Laget spelade till sig en stabil mittenplacering och Samuelsson låg bakom det mesta i lagets offensiva spel, svarade för 25 fullträffar på 19 matcher och landade in på plats fyra i skytteligan.

Det klaffade dock inte direkt från start.

– Det började väldigt kärvt. Jag tror att jag bara stod på två mål inför den tionde omgången när vi skulle möta Hebe borta och därefter vet jag inte riktigt vad som hände, säger Rasmus Samuelsson.

Notabelt är att anfallaren började träna fotboll med HM IS veckan efter premiären mot Södra Vi IF och kom från två kämpiga säsonger, först degradering med Hultsfreds FK 2023 och sedan skadeproblem i Gullringens GoIF 2024.

– Jag spelade för Hultsfred i division 4 2023 och gick kortvarigt till Gullringen i division 4 2024, men jag drogs med skadebekymmer och tränade ingen fotboll alls 2024 och i början av 2025, säger Rasmus Samuelsson.

"Konstigt att det gick så bra"

Efter en knackig start i HM IS-tröjan var det matchen på Silvervallen i tionde omgången som fick fart på hans målskytte. Han gjorde tio mål – två mot Hebe, två mot Fårbo, tre mot Södra Vi och tre mot Tuna – på de sista fyra matcherna innan sommaruppehållet och fortsatte att vara produktiv under hösten.

­– Med ingen försäsong och ingen tidigare säsong i ryggen är det konstigt att det gick så bra i år. Det rimmar inte riktigt med att det skulle gå så bra, säger Rasmus Samuelsson.

Han återfann självförtroendet under årets säsong i HM IS.

– Fotbollen har blivit jätterolig igen. Jag hade funderingar på att lägga av med fotbollen 2024 då familjen hade utökats. Det kändes någonstans rimligt och det passade familjelivet bra att jag kunde gymma eller springa när jag ville och inte ha någon tid att passa.

Annons:

Väljer mellan två division 4-klubbar

Den vassa säsongen har resulterat i intresse från klubbar högre upp i seriesystemet. Division 4-lagen Vimmerby IF, Gullringens GoIF och IF Eksjö (nykomling i division 4) har visat intresse för att plocka in strikern till nästa säsong.

Rasmus Samuelsson är inställd på att ta chansen i division 4 igen och berättar att valet står mellan Vimmerby och Gullringen.

– Att spela i division 4 är jag väldigt sugen på. Jag känner att jag vill avsluta min karriär starkt och försöka maximera det jag kan just nu. HM IS kommer alltid finnas kvar.

Är fortsatt spel i HM IS ett alternativ?

– HM IS är nog helt uteslutet till nästa säsong.

Hur går tankarna kring beslutet som du ska fatta?

– Det är det som är så svårt. Att jag går till Eksjö är inte så sannolikt, men de finns ändå med. Jag känner ingen stress och vill helst ge det en tid till. ”Bullford” (Roger Olofsson i HM IS) har sagt att han släpper mig efter frimånaden. Vad jag förstår på klubbarna så vill de sätta sin trupp så snart som möjligt.

Känner du att det lutar åt något håll?

– Nej, det är så svårt. Det ska vara två topplag i division 4 och båda har uttryckt att de ska vinna serien. Det är ett angenämt dilemma.

Samuelsson ser fram emot att spela nästa säsongs derbymatcher mellan Vimmerby och Gullringen. Det återstår att se vilken tröja han kommer bära i rivalmötena.

– Gul lär den vara i alla fall, säger Samuelsson.