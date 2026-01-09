Gullringens GoIF jagar ny KM-titel – i rätt kommun

Gullringens GoIF har redan hunnit spela två futsal-turneringar på kort tid. Respass direkt i gruppspelet i Nennepokalen följdes upp av totalseger i Kindas kommunmästerskap. Nu ska ett ungt och orutinerat Gullringen spinna vidare på framgångarna i KM – men lägger all press på konkurrenten Vimmerby IF. – De ska gå hem det mesta i år enligt dem själva, säger Alexander Svartz.

Gullringens GoIF har tagit hem flest titlar i KM och stått som slutsegrare hela 19 gånger. Men den senaste segern bärgades 2020 och konkurrenten Vimmerby IF, som vunnit de tre senaste åren, närmar sig i maratontabellen med sina 17 titlar.

Alexander Svartz var med och ledde Gullringens GoIF till seger i kommunmästerskapet i Kinda under mellandagarna. En bra uppladdning inför KM i rätt kommun.

– Det kändes bra att åka dit och ta hem det. Nu tror jag väl att det kommer bli ännu tuffare, känslan är att nästintill alla lag kan vinna KM.

Hur har förberedelserna sett ut?

– Egentligen har vi inte förberett oss så. Vi har varit med i två turneringar där Nennes cup kom lite snabbt inpå och vi skickade de spelare som hade tid och lust. Det var inga bra resultat där men det är som det är. Sedan vann vi nästa turnering.

Vad talar för er och vad är er målsättning?

– Om vi bara får in vår vilja och jobbar ihop som ett lag tror jag att vi kan vara starka. Samtidigt kommer vi att åka med ett rätt ungt och orutinerat lag där många inte ens har spelat turneringen tidigare. Vissa spelare verkar ha blivit gamla och spelar inte inomhus, jag nämner inga namn… Först och främst är målet att gå vidare sedan tar vi det därifrån. Sedan vill vi alltid gå så långt som möjligt, annars behöver man inte vara med.

"Kan avgöra en match på egen hand"

Vilka lag går vidare till slutspel?

– Förutom oss ska det väl vara Vimmerby IF, IFK Tuna och Djursdala tycker jag.

Vilket lag vinner KM och varför?

– Om jag säger så här: VIF har all press på sig. De ska gå hem det mesta i år enligt dem själva. Om inte vi tar hem det så hoppas jag absolut på IFK Tuna eller Djursdala.

Vilken spelare är det värt att hålla ett extra öga på i ditt eget lag?

– Petter (Gustafsson) i vårt mål är en otroligt skicklig målvakt både inomhus och utomhus. Han kommer vara jätteviktig för oss. Sen har vi Yassin (Jalil Kader) som kan avgöra en match på egen hand om han skulle vilja.

Hur ser du på din egen roll?

– Som vanligt ska jag försöka styra och driva på laget till 110 procent. Jag ska ligga nära motståndarna och vara jobbig att möta.