Vimmerby dominerade och vann årets första träningsmatch

Albin Gustafsson och Melker Johanson gjorde säsongens båda första mål för Vimmerby IF när laget vann med 2-0. Foto: Arkivbild

Spelmässigt var Vimmerby IF överlägset i säsongspremiären mot Tranås FF. Segersiffrorna stannade dock vid 2-0. – Vi fick i alla fall träna anfallsspel, säger tränaren David Lindgren.

Efter en lång tids rykten kritade nyckelspelaren Albin Gustafsson strax efter nyår på en förlängning med Vimmerby IF. Under lördagen blev han VIF:s förste målskytt för säsongen när laget vann årspremiären mot division 4-kollegan Tranås FF.

2-0 slutade ”hemmamatchen” som spelades i Tranås eftersom konstgräsplanen på Ceos är ospelbar på grund av väderleken. Vimmerbys andra mål gjordes av Melker Johansson med drygt tio minuter kvar att spela.

"Dominerade stort"

VIF-tränaren David Lindgren var nöjd med vad han fick se i solskenet i Tranås.

– Om jag ska vara ärlig så var det till stora delar spel åt ena hållet och vi fick träna mycket anfallsspel. Vi dominerade stort, hade mycket boll, skapade många chanser och både kunde och borde ha gjort fler mål. Men prio i dag var att se hur vi fungerade som grupp och att vi höll ihop det, och det är jag jättenöjd med, säger David Lindgren.

– Det är självklart svårt att dra några stora växlar på den första träningsmatchen, men samtidigt gav det här oss en bekräftelse på det vi har känt och sett på träningarna, och det är skönt att göra det i matchmiljö, säger Lindgren.

Bäst i Vimmerby var Oskar Stejdahl.