Division fyra-klubben rycker i HFK-profilen – kan tvingas betala för övergång

Sebasthian "Basse" Svensson spelade upp Hultsfreds FK i femman i höstas. Därefter la han skorna på hyllan, men nu har 35-åringen tränat med Gullringens GoIF. Foto: Simon Henriksson

Hultsfreds FK har hoppats på att Sebasthian ”Basse” Svensson ska göra comeback. Nu har 35-åringen istället tränat med Gullringens GoIF. – Vi kommer inte att släppa honom gratis, slår Magnus Pihl i HFK:s sportgrupp fast.

Sebasthian ”Basse” Svensson la enligt egen utsago skorna på hyllan efter avancemanget till division fem i höstas, men Hultsfreds FK har hela tiden hoppats på en comeback.

– Vår förhoppning är självklart att det börjar dra lite i benen på honom framåt vårkanten, sa Janne Olsson i en intervju med vår tidning i november.

"Skulle passa bra in här"

Och nu kanske en comeback närmar sig. Men frågan är om det blir i Hultsfreds FK? I veckan gjorde ”Basse" en träning med Gullringens GoIF.

– En mycket duktig fotbollsspelare som spelar i samma futsallag som Karlo (Goranci, tränare) och skulle passa bra in här. Vi har förstått det som att han hade tänkt lägga av med fotbollen, säger Patrik Wärnehall i Gullringens sportgrupp.

Men räkna inte med att Hultsfreds FK tänker släppa spelaren utan någon ekonomisk kompensation.

– Han har fått tillåtelse att träna med Gullringen en gång, men frimånaden är slut och vill de förhandla med oss är vi öppna för det. Jag nämner inga summor men betalt kommer vi att ta. Det är upp till Gullringen om de vill lägga pengar på honom eller inte, säger Magnus Pihl i HFK:s sportgrupp.

"En fråga mellan föreningarna"

Sebasthian Svensson själv medger att suget för fotbollen har återvänt.

– Tanken har hela tiden varit att lägga av men jag har haft en dialog med Karlo under ett par veckors tid. Han droppade frågan och jag fick tillåtelse av HFK att vara med och träna. Samtidigt tillhör jag HFK och just nu är det en fråga mellan föreningarna. Jag hoppas och tror inte att det ska bli några problem.

Att det är en division upp spelar in och han bekräftar att han har pratat med både Patrik Wärnehall och HFK.

– Bollen ligger hos dem just nu och vi får se vad det landar in i. Ska jag spela så vill jag göra det på en nivå som känns som en utmaning. Inget ont mot femman och sexan men det är en annan typ av fotboll. Jag vill inte förringa HFK på något sätt men det är klart att det är ett steg upp till fyran.