08 april 2026
Sebasthian Svensson och Rigon Thaqi byter klubb med varandra. Foto: Gullringens GoIF och Arkivbild

"Basse" helt klar för Gullringens GoIF: "Tillför rutin och ledarskap"

FOTBOLL 08 april 2026 11.46

Gullringens GoIF och Hultsfreds FK byter spelare med varandra. Sebasthian Svensson, 35 år, ansluter till gulsvart medan Rigon Thaqi, 19 år, går i motsatt riktning.
– Basse tillför rutin och ledarskap i den befintliga truppen då han har flera säsonger av erfarenhet i högre serier, skriver Gullringen på sin hemsida.

Redan i mitten av februari skrev vår tidning om att Gullringens GoIF visade intresse för Sebasthian Svensson. 

Hultsfreds FK vägrade då släppa 35-åringen utan att få betalt, men nu har klubbarna kommit överens genom ett byte av Rigon Thaqi och Sebasthian Svensson. 

Under onsdagen presenterades "Basse" av Gullringens GoIF.

– Vi hoppas och tror att "Basse" ska kunna lära ut av sina tidigare erfarenheter till våra unga killar då han även varit tränare på divison fyra-nivå tidigare, skriver Gullringen på sin hemsida.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

