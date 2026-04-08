"Basse" helt klar för Gullringens GoIF: "Tillför rutin och ledarskap"

Sebasthian Svensson och Rigon Thaqi byter klubb med varandra. Foto: Gullringens GoIF och Arkivbild
Gullringens GoIF och Hultsfreds FK byter spelare med varandra. Sebasthian Svensson, 35 år, ansluter till gulsvart medan Rigon Thaqi, 19 år, går i motsatt riktning.
– Basse tillför rutin och ledarskap i den befintliga truppen då han har flera säsonger av erfarenhet i högre serier, skriver Gullringen på sin hemsida.
Redan i mitten av februari skrev vår tidning om att Gullringens GoIF visade intresse för Sebasthian Svensson.
Hultsfreds FK vägrade då släppa 35-åringen utan att få betalt, men nu har klubbarna kommit överens genom ett byte av Rigon Thaqi och Sebasthian Svensson.
Under onsdagen presenterades "Basse" av Gullringens GoIF.
– Vi hoppas och tror att "Basse" ska kunna lära ut av sina tidigare erfarenheter till våra unga killar då han även varit tränare på divison fyra-nivå tidigare, skriver Gullringen på sin hemsida.