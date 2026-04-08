"Basse" helt klar för Gullringens GoIF: "Tillför rutin och ledarskap"

Gullringens GoIF och Hultsfreds FK byter spelare med varandra. Sebasthian Svensson, 35 år, ansluter till gulsvart medan Rigon Thaqi, 19 år, går i motsatt riktning. – Basse tillför rutin och ledarskap i den befintliga truppen då han har flera säsonger av erfarenhet i högre serier, skriver Gullringen på sin hemsida.

Redan i mitten av februari skrev vår tidning om att Gullringens GoIF visade intresse för Sebasthian Svensson.

Hultsfreds FK vägrade då släppa 35-åringen utan att få betalt, men nu har klubbarna kommit överens genom ett byte av Rigon Thaqi och Sebasthian Svensson.

Under onsdagen presenterades "Basse" av Gullringens GoIF.

– Vi hoppas och tror att "Basse" ska kunna lära ut av sina tidigare erfarenheter till våra unga killar då han även varit tränare på divison fyra-nivå tidigare, skriver Gullringen på sin hemsida.